L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo a inizio dicembre facevamo notare che il precedente segnale ribassista avesse colpito nel segno. Tuttavia, c’erano le condizioni per assistere alla riscossa delle azioni BB Biotech. Il supporto in area 74,10 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, non solo aveva frenato la discesa, ma dopo una chiusura inferiore a questo livello le quotazioni erano immediatamente ripartite.

Purtroppo per i rialzisti, però, la prova di forza è durata poco e il ribasso era ripreso ancora più forte di prima volumi in aumento. Il titolo, quindi, si era portato rapidamente verso il II obiettivo di prezzo in area 62,60 euro. Questo forte livello di supporto intermedio per oltre un mese ha frenato la discesa. Adesso, però, dopo settimane di tranquillità le azioni BB Biotech potrebbero essere travolte nuovamente dalle vendite. Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso sta rompendo con forza il supporto aprendo le porte a una continuazione del ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 51,10 euro. Su questo livello, poi, la probabilità che si possa assistere a una ripresa delle quotazioni è molto elevata.

Tutto, quindi, dipenderà da quanto accadrà in chiusura della settimana in corso. Un recupero di area 62,60 euro, infatti, darebbe molta forza ai rialzisti. Non ci resta, quindi, che aspettare.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 50%. Inoltre, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Dopo settimane di tranquillità le azioni BB Biotech potrebbero essere travolte nuovamente dalle vendite: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 22 febbraio a quota 60,60 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale