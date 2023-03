I 3 migliori jeans e pantaloni che ti fanno il lato B come JLo: ecco quali devi assolutamente comprare

Noi donne abbiamo glutei piatti, glutei grossi ma un po’ flaccidi o glutei con un po’ di cellulite. Ma si può avere il lato b come le modelle e le influencer più famose? Vediamo qualche trucchetto per sentirci come JLo o Rihanna!

Qualche filtro e qualche ritocco su Photoshop sono all’ordine del giorno su Internet. Ma anche sapendo che alcuni corpi sono irreali, c’è da dire che altri lo sono. Modelle e attrici bellissime con dei fisici statuari da invidiare, come Jennifer Lopez. Ma anche noi possiamo avere un corpo che ci piaccia ma avendo obiettivi più realistici. E delle volte

non serve neanche utilizzare strani escamotage, basta puntare sull’abbigliamento giusto. Va bene seguire i trend del momento, ma sempre scegliendo i capi che più ci valorizzano.

I 3 migliori jeans e pantaloni che ti fanno il lato B come JLo: sì ai mom jeans

I jeans e i pantaloni sono sicuramente uno dei capi più amati e apprezzati dell’armadio. Nello specifico, comodità, praticità e stile si uniscono in questo modello tanto amato dalle donne di tutto il Mondo. Non solo a trent’anni, ma anche a quaranta o cinquant’anni. I mom jeans danno volume e forme anche a chi ha i glutei piatti come una tavoletta da surf. Se vuoi osare scegli un jeans con gli strappi al ginocchio, altrimenti vai sui pantaloni. Un modello un po’ a palloncino e di tipo sartoriale, si trovano anche a 50 euro.

Se vuoi dare più volume puoi giocare con i colori, il bianco ad esempio. Si sa, il bianco allarga, quindi si può sfruttare l’illusione ottica. Se poi vuoi sollevare quel gluteo un po’ flaccidino, scegli il modello bottom up/push up. Un altro aiuto in più per perfezionare la forma del lato b.

Il modello top se vuoi sembrare più magra

Viene da pensare che un modello attillato sia la risposta giusta per esaltare i glutei. Ma questi modelli sono una vera arma a doppio taglio soprattutto per chi ha le cosce un po’ grosse. L’ideale sono i pantaloni o jeans cosiddetti flare, più attillati lungo i fianchi ma morbidi sulle cosce. Utilizzare questi pantaloni è solo uno dei trucchi per sembrare più snella. Per un effetto massimo scegli jeans scuri, neri o grigio scuro, per un effetto massimo.

Quindi, ecco qui i 3 migliori jeans e pantaloni che ti fanno il lato B come JLo. Certo, avere quel fisico a 50 anni non è un’impresa facile, ma non è certo impossibile. E poi, valorizzare le forme non significa per forza avere un fisico statuario e allenato. Anche essendo un po’ più curvy come Rihanna sei comunque bellissima.