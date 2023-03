Aurora di Uomini e Donne: perché piace così tanto ai cavalieri? L’astrologia può aiutarci a comprenderlo

Aurora Tropea è stata un volto molto amato di una passata edizione di Uomini e Donne e ora è tornata nel programma. Perché Aurora piace così tanto? Il suo segno zodiacale può aiutarci a capirlo.

Chi segue assiduamente Uomini e Donne, il famoso programma televisivo di Maria De Filippi, ricorderà Aurora Tropea. Nella stagione 2021 Aurora è stata, infatti, una delle corteggiatrici più amate e discusse. Tra polemiche e accuse, lasciò poi la trasmissione tra le lacrime e senza aver trovato l’amore. A sorpresa, e per la gioia di tutti quelli che l’avevano apprezzata e ne sentivano la mancanza, Aurora è tornata in studio. E per rimettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne, dato che sentiva il suo percorso come lasciato a metà, in sospeso.

Aurora piaceva molto ai cavalieri e ai corteggiatori e il pubblico ricorda le sue frequentazioni con Jean Pierre e Biagio. Che scatenarono discussioni con Gemma Galgani, la dama torinese sempre alle prese con storie sentimentali colme di delusioni. Ma perché Aurora piaceva e piace ancora così tanto ai pretendenti? Il mistero può svelarcelo il suo segno zodiacale.

Aurora di Uomini e Donne: perché piace? Ce lo spiega il suo segno zodiacale

Aurora Tropea è nata il 14 marzo 1970 ed è del segno zodiacale dei Pesci. Le rappresentanti femminili di questo segno potrebbero essere definite quasi come le fate dello zodiaco. Molto femminili, si muovono in tutta naturalezza, ancheggiando senza malizia. Il segno conferisce alla donna lineamenti regolari e tondeggianti, con rotondità perfette, labbra turgide e grande sensualità.

Dotate di uno spiccato intuito, le donne Pesci sono perspicaci, molto dolci e sensibili, empatiche e capaci come nessun altro di sintonizzarsi sulle altrui emozioni. In amore, hanno tutte le caratteristiche che possono far perdere la testa a un uomo, proprio come Aurora Tropea.

La donna Pesci in amore

La donna Pesci si riconosce davvero tra mille. È dolce, riflessiva, premurosa e gentile, sempre positiva e sorridente. Ma la sua sensibilità e la sua dolcezza in amore non sono mai scontate. Questo perché la donna del segno dei Pesci non è mai bisognosa, ma sa essere molto indecisa e incapace di rispondere con una risposta certa a chi ne chiede una.

Anche se è innamorata, di colpo può perdere la testa per un’altra persona e tradire il partner. Tenerle testa, tenerla ferma e legata a sé, può essere una vera sfida per un uomo. Che si trova a non capire gli atteggiamenti improvvisi che fuoriescono, dapprima, da una dolcezza incredibile. Dunque, Aurora di Uomini e Donne: perché piace, e così tanto, ora lo hai capito.