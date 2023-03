Hai mai provato a mettere 3 gocce di shampoo in lavatrice? Il risultato è sbalorditivo e non potrai davvero più farne a meno

Ti sei mai chiesto che cosa succede se al posto del solito detersivo metti lo shampoo per i capelli nella vaschetta della lavatrice? Probabilmente no, ma oggi vogliamo spiegartelo perché il risultato potrebbe cambiarti la vita. Se sei stanco dei soliti detersivi per il bucato perché troppo aggressivi, con questo articolo ti offriamo una valida alternativa.

Quando facciamo il bucato ci aspettiamo di trovare capi puliti, morbidi e profumati. Spesso però i normali detersivi non ci soddisfano e se vogliamo provare un prodotto diverso che abbiamo già nelle nostre case, ti consigliamo lo shampoo. Oggi, infatti, vogliamo svelarti perché mettere lo shampoo nella vaschetta del detersivo ti lascerà davvero a bocca aperta.

Hai mai provato a sostituire il detersivo con lo shampoo per i capelli? I tuoi capi ringrazieranno

Lo shampoo è un prodotto che usiamo per lavare la cute e i capelli. La maggior parte delle persone lo utilizza solo a questo scopo, ma se provi a usarlo in lavatrice non tornerai più indietro. Quando acquisti lo shampoo cerchi la tipologia più adatta al tuo tipo di capelli. È importante cercare uno shampoo delicato e che non contenga parabeni e siliconi. Se composto soltanto da elementi naturali, lo shampoo ci regalerà capelli più sani e forti, ma non solo. In questo caso, potremo avere anche un bucato perfetto senza danneggiarlo.

Se devi lavare capi delicati come la seta, la lana oppure dei tessuti piuttosto sottili, basta aggiungere poche gocce di shampoo nella vaschetta della lavatrice. Non serve usare le stesse quantità che utilizzi per i detersivi, ma solo poche gocce. In questo modo, potrai risparmiare un sacco di soldi. Dunque, imposta il lavaggio delicato e al termine stendi il tuo bucato. Lo shampoo è straordinario per rimuovere in modo delicato lo sporco e le macchie più ostinate dai capi delicati.

Hai dello shampoo che non usi più? Provalo in casa per risolvere 4 problemi molto comuni

Se ancora non conosci questi usi alternativi dello shampoo, te li sveliamo noi. Hai mai provato a pulire i pennelli per il trucco con lo shampoo? Aggiungi un paio di gocce di shampoo in una bacinella d’acqua calda. Metti in ammollo i pennelli e strofinali delicatamente su un panno in cotone. I residui di trucco verranno via senza fatica e i tuoi pennelli torneranno come nuovi.

Macchie di fondotinta sui vestiti? Niente paura: agisci tempestivamente pretrattando la macchia con una piccola quantità di shampoo. Strofina per bene e lava i tuoi capi in lavatrice. Della macchia di fondotinta non resterà più traccia.

Le spazzole per i capelli sono sporche e devi pulirle? Dopo aver tolto i capelli tra le setole, lasciale in ammollo per mezz’ora in acqua tiepida con qualche goccia di shampoo. Risciacqua per bene e lascia asciugare all’aria le tue spazzole. Cerniera inceppata? Applica una goccia di shampoo sulla cerniera: aiuterà a renderla subito più scorrevole.