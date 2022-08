Chi ama la lettura può approfittare delle vacanze e quindi del tempo libero per leggere nuovi libri, magari per terminare quelli lasciate in sospeso. La lettura è sempre rilassante e piacevole, sotto un ombrellone in riva al mare, come in piscina o in una baita di montagna.

Un libro non può mancare nella valigia di chi parte per una vacanza. Ma se la vacanza è sufficientemente lunga, un libro non basterà a chi ama leggere molto, occorrerà metterne in valigia più di uno. Purtroppo i libri occupano spazio e appesantiscono il bagaglio, specialmente per chi deve viaggiare in aereo.

Oggi il Mondo digitale permette di fare a meno in alcune occasioni della carta. Grazie agli ebook, i libri in formato digitale, è possibile leggere un’opera su tablet sul computer, su un eReader e anche, volendo, sullo smartphone.

Il segreto per leggere ebook gratis in vacanza scaricando tanti libri

Gli ebook hanno alcuni vantaggi rispetto ai libri cartacei. Occupano zero spazio se si leggono sullo smartphone, inoltre sono facilmente reperibili ovunque, perché si possono scaricare dal web. Hanno un costo ridottissimo e alle volte si trovano anche gratis. Infatti, molti testi di autori classici del secolo scorso e anche più vecchi, si possono trovare a costo zero perché sono scaduti i diritti di autore. Per gli autori italiani, per esempio, i diritti d’autore scadono 70 anni dopo la morte. Negli Stati Uniti i diritti d’autore scadono dopo 95 anni dalla pubblicazione dell’opera.

Ma qual è il segreto?

Il segreto per leggere ebook gratis sono le piattaforme dove si possono scaricare libri in formato digitale gratis quindi a costo zero. Alcune di queste piattaforme non chiedono neanche la registrazione. Molti libri digitali sono in formato PDF e quindi leggibili da qualsiasi device. In altri casi il formato richiede di scaricare un programma specifico come nel caso di ePub.

In assoluto la piattaforma più ricca di opere che possono essere scaricate a costo zero è Progetto Gutenberg. Il nome non a caso prende origine dall’inventore tedesco della stampa a caratteri mobili nel XV secolo. Su questa piattaforma si possono trovare oltre 40.000 opere per le quali è scaduto il diritto d’autore e quindi scaricabili gratuitamente. Si potranno scaricare tutte le opere classiche dei secoli scorsi ma difficilmente si potrà trovare l’ultima opera dell’ultimo autore di grido.

Google libri è un’altra fonte importante di libri gratuiti. Qui si possono trovare veramente milioni di ebook alcuni a costo zero, altri a pagamento. Grazie al motore di ricerca, inserendo una parola chiave o anche il nome dell’autore si possono trovare tutte le opere di nostro interesse.

Una piattaforma dove scaricare anche migliaia di audiolibri

Liber Liber è un’altra piattaforma dove leggere migliaia di libri gratis. Qui si trovano oltre 4.000 testi ma anche 8.000 brani musicali e decine di audiolibri. Proprio i libri da ascoltare stanno avendo un boom incredibile negli ultimi anni. Infatti, questa modalità di lettura permette di ascoltare un libro mentre siamo in mobilità, in auto, in moto, in bici o sui mezzi pubblici. Inoltre, si possono ascoltare i libri anche mentre si cammina o si corre. Questa modalità di usufruire i libri è perfetta per chi ha poco tempo. Gli audiolibri si possono scaricare sullo smartphone oppure possono essere anche ascoltati online sui siti che li offrono in streaming, per esempio Youtube.

