Partire per un viaggio è sempre un’ottima idea. Rilassarsi, scoprire nuovi luoghi e lasciarsi coinvolgere da tradizioni diverse dalle proprie è qualcosa di davvero magico.

Quando pensiamo a un viaggio diverso dal solito, alla maggior parte di noi non verrebbe mai in mente l’Italia. In realtà, però, il Belpaese nasconde degli angoli davvero inaspettati, diventati famosi soprattutto ultimamente, grazie ai social.

Uno dei casi più esemplari in merito è Polignano a Mare. Questa meravigliosa cittadina pugliese affacciata sul mare attira ogni anno moltissimi turisti da tutto il Mondo. Tantissime persone, infatti, pubblicano foto pittoresche delle case bianche di Polignano affacciate a strapiombo sul mare azzurro. Tutto ciò non fa altro che accrescere l’attrattiva di questo posto magnifico.

Ecco di seguito alcuni consigli su alcune tra le attrazioni imperdibili e i cibi più buoni da assaggiare.

Cosa vedere e dove mangiare a Polignano a Mare in 2 giorni

La Puglia è una regione molto estesa, che racchiude tantissimi luoghi meravigliosi. Qui potremo trovare 3 bellissime spiagge di sabbia dorata, con cui ci sembrerà di trovarci a Cuba.

Un’altra perla della Puglia è Polignano a Mare. Se ci siamo innamorati di questo luogo, con ogni probabilità abbiamo visto un’immagine di Lama Monachile. Ma facciamo un passo indietro.

Polignano a Mare è una città in provincia di Bari, che ospita poco meno di 18.000 abitanti. È famosa per le sue acque azzurre, per il suo celeberrimo affaccio sul mare, oltre che per essere la città natale dell’immenso Domenico Modugno.

Il punto più famoso di tutta Polignano

Partiamo dal punto più noto di tutta la cittadina. Visitando Polignano, infatti, ci incanteremo ad ammirare il punto panoramico più fotografato di sempre. Stiamo parlando di Lama Monachile, con il suo Ponte Borbonico.

Si tratta di una piccola cala, circondata ai lati da scogliere imponenti e bagnata da un mare cristallino. Su queste scogliere si scorgono molte delle case di Polignano, di colori prevalentemente chiari.

Piazze e grotte da non perdere

Nel centro della città troveremo Piazza Vittorio Emanuele II, che ospita la cattedrale e il noto Palazzo dell’Orologio. Non dimentichiamo di visitare anche Piazza Aldo Moro e Piazza Garibaldi. Inoltre, merita una visita anche la famosissima statua di Domenico Modugno.

Polignano a Mare, inoltre, vanta tantissime grotte marine, da visitare per fare un viaggio ai limiti dell’incredibile.

Ecco dove mangiare

Andare a Polignano a Mare significa anche prepararsi a un viaggio gastronomico nella cucina locale. Patate e cozze, orecchiette e pesce fresco sono tra i cavalli di battaglia assoluto. Sarà facilissimo trovare ristoranti per tutti i gusti, da chi ama la cucina tradizionale fino a quella più all’avanguardia.

In questo luogo potremo decidere anche di mangiare un panino con pesce crudo in uno dei locali vicini alla spiaggia. Altrimenti potremo lasciarci tentare da uno dei ristoranti panoramici direttamente affacciati sul mare.

Dunque, ecco cosa vedere e dove mangiare nella magnifica Polignano a Mare, una delle cittadine più belle della penisola italiana.

