La Luna abbraccerà Scorpione, Capricorno e anche questo segno

La Luna è un satellite naturale che illumina le notti sulla Terra. Da sempre la sua aura bianca e la sua luce che squarciano il buio richiamano l’attenzione dell’uomo su di sé.

Oltre che per il suggestivo aspetto visivo, la Luna acquisisce importanza in quanto sarebbe in grado di regolare diversi aspetti della vita umana. Infatti, non solo influenza le maree, ma inciderebbe anche sulle coltivazioni, i capelli e il ciclo mestruale.

La sua sfera di influenza però riguarderebbe anche da vicino gli eventi fortunati o meno che potrebbero coinvolgere ognuno di noi. Infatti, il suo transito attraverso le costellazioni dei vari segni zodiacali sarebbe in grado di condurre ad alcune inversioni di rotta i segni coinvolti.

Dopo tante sofferenze finalmente un po’ di luce

La Luna simboleggerebbe l’inconscio di ogni persona, la parte più emotiva e celata di ognuno. Riuscirebbe a portavi luce e a farla fuoriuscire, il che comporterebbe una piena realizzazione di sé e contribuirebbe a vivere con maggiore consapevolezza.

Ad agosto, la Luna abbraccerà Scorpione e Capricorno. Infatti, dal 4 agosto si muove nell’orbita dello Scorpione e vi stazionerà fino al 6. Dopo diversi periodi dolorosi e di sofferenza, sta tornando sulla cresta dell’onda. D’altronde già Venere ha favorito l’amore dello Scorpione e di altri 2 segni zodiacali.

Ora la Luna però lo conduce a guardarsi dentro e a smussare un po’ i propri angoli. In questi giorni dunque sarà particolarmente sereno e tranquillo, il che gioverà alle relazioni personali e all’ambito lavorativo. Dovrà solo approfittarne e potrà scalare anche ostacoli che sembrano insormontabili.

Nei giorni successivi, il satellite passerà nel segno del Sagittario e poi del Capricorno, che lo accoglierà a braccia aperte. Ultimamente infatti ha avuto delle giornate davvero no. Il 9 e il 10 agosto però la Luna lo accoglie nella sua dolce quiete. È il momento di abbandonare la frenesia e la razionalità, due dei suoi tratti caratteristici. Lasciarsi andare agli impulsi, all’istinto e ai sentimenti porterà a decisioni meno sofferte ma anche più produttive.

La Luna abbraccerà Scorpione, Capricorno e anche questo segno

Il più fortunato però, per merito della Luna, sarà un altro segno che da un bel po’ di tempo attende il suo periodo di gloria. Stiamo parlando dell’Acquario, che avrà la visita della signora bianca il 10 agosto ma soprattutto l’11. In questa data la Luna Piena bacerà coi suoi raggi l’Acquario.

Un evento che finalmente attirerà a sé la fortuna. Tutto ciò che lo circonda e che appariva totalmente incerto potrebbe trovare un senso e una sistemazione. Si fa spazio un nuovo equilibrio interiore che potrebbe rispecchiarsi anche all’esterno.

Una carica di grinta e ottimismo travolgerà l’Acquario che si sentirà davvero invincibile. Tante soddisfazioni arriveranno sul lavoro grazie a questo nuovo stato e, di conseguenza, anche le finanze potrebbero avere il loro bel tornaconto.

I giorni in compagnia della Luna potrebbero essere quelli giusti anche per compiere qualche colpo di testa che potrebbe rivelarsi davvero risolutivo.

