In una società frenetica come quella attuale, anche i tempi morti devono essere sfruttati. Per chi ama leggere, la grande novità sono gli audiolibri. Ovvero libri che invece di leggere si ascoltano. Per chi ama i libri ma ha poco tempo ecco come ascoltare audiolibri gratis.

Per ascoltare gli audiolibri basta uno smartphone

Iniziamo col dire che leggere un libro col cellulare è una impresa titanica per gli occhi. Ma se lo si utilizza per ascoltare la lettura di un libro, allora il nostro smartphone diventa un grande alleato.

Non si può leggere mentre si guida, mentre si cammina, mentre si corre, magari mentre si fanno le faccende di casa o mentre si cucina. Ma si può ascoltare la lettura di un libro, che per altro diventa veramente piacevole, specialmente se fatta da un narratore professionista.

Una scelta vastissima

Di libri da ascoltare se ne trovano molti. I più diffusi sono quelli appartenenti alla letteratura classica. Ma si può trovare veramente di tutto, dagli autori moderni, alla lettura di ebook e, perché no, anche guide.

Gli audiolibri possono essere a pagamento oppure gratis. In genere i siti a pagamento permettono di ascoltare degli estratti per capire se il libro può piacere. Ma sono diffusissimi i siti dove è possibile trovare audiolibri in forma gratuita. Possono essere in formato MP3, e quindi scaricabili sul nostro smartphone. Oppure si possono anche ascoltare online.

Per chi ama i libri ma ha poco tempo ecco come ascoltare audiolibri gratis

Qui vi vogliamo dare due suggerimenti. Il primo è quello di andare su Google Play e digitare il termine audiolibri. Si potranno trovare decine di applicazioni che offrono questo servizio. Invece di scaricare ogni volta un audiolibro, con una sola app si ha a disposizione una scelta vastissima.

Il secondo suggerimento è andare sul sito della RAI (questo il link), in particolare sulla sezione di Radio 3 di Ray Play Radio. Qui si possono ascoltare in streaming decine di audiolibri. Per esempio Addio alle Armi di Hemingway, Alice nel Paese delle Meraviglie, Arancia Meccanica di Burgess, Assassinio sull’Oriente Express di Agatha Christie, ecc.

Approfondimento

