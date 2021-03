A volte bastano pochi suggerimenti, ma geniali, per riuscire ad avere successo. E spesso, questi suggerimenti arrivano da libri che abbiamo letto. In questo articolo vogliamo proporre i 3 libri imperdibili che hanno aiutato migliaia di persone a guadagnare di più e ad avere successo nella vita.

La focalizzazione della mente è il primo ingrediente del successo

Non è un mistero che uno dei segreti del successo in qualsiasi attività è la focalizzazione. In altre parole orientare la mente verso l’obiettivo da raggiungere. Prima di intraprendere qualsiasi attività per raggiungere uno scopo, i pensieri devono essere focalizzati verso quell’obiettivo. Solo allora si può iniziare a pensare ad una strategia per raggiungerlo e avere buone probabilità di successo.

Ma come si fa per focalizzare la mente? Il metodo più semplice ed efficace è iniziare a leggere libri che trattano dell’obiettivo da raggiungere. Se si desidera avere più soldi, iniziare a leggere libri che trattano su come fare denaro può rivelarsi una scelta vincente. Di seguito nell’articolo, gli Esperti di ProiezionidiBorsa suggeriranno alcuni testi che aiuteranno la mente del lettore a focalizzarsi sull’argomento denaro.

I 3 libri imperdibili che hanno aiutato migliaia di persone a guadagnare di più e ad avere successo nella vita

Il primo libro è Padre ricco, padre povero, di Robert T. Kiyosaki. È considerato un vero best seller della materia. Aiuta a sviluppare una cultura finanziaria che è esattamente l’opposto della cultura dominante. Ovvero per fare più soldi non occorre lavorare di più, bisogna fare lavorare il denaro per creare nuovo guadagno. Per spiegare questo punto parte dal racconto della sua vita in cui ha avuto due padri, uno biologico e quello del suo migliore amico. Il vero padre, il povero, e quello dell’amico, il padre ricco. E da questo ha scoperto i segreti per guadagnare di più nella vita.

Due testi da leggere per chi aspira al successo in tutti i campi e vuole scoprire i segreti per accrescere i propri guadagni

Il secondo libro è: Pensa e arricchisci te stesso, di Napoleone Hill. Questo libro, scritto quasi 80 anni fa, tratta di come raggiungere il successo in generale. Ed individua le 16 regole auree che fanno di questo testo la Bibbia di chi vuole raggiungere il successo nella vita. Ed ovviamente guadagnare di più.

L’One minute millionaire è un altro testo di grande successo di questo genere letterario. È stato scritto a 4 mani da due esperti di materia finanziaria, Robert Allen e Mark V. Hansen. È molto particolare perché contiene due libri in 1. Infatti all’interno si può leggere un romanzo ma anche un saggio. È un testo da leggere per chi vuole aumentare i propri guadagni.

