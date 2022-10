Il segreto per castagne morbide e gustose sta nella cottura e non è il forno

Molti aspettano l’estate per le pesche, le fragole, il gelato, l’anguria ma anche per il mare e il relax. L’autunno, invece, si aspetta principalmente per le regine della tavola. Le castagne e le zucche. Ora che Halloween si avvicina, ancora di più. Chissà se facendo “dolcetto o scherzetto” qualcuno darebbe anche le castagne.

In ogni caso, quest’ultime mettono d’accordo tutti sia in cucina che all’esterno. Quant’è buono l’odore delle castagne mentre si cammina per le vie delle città? Oltre al buon profumo e al sapore dolce, conterrebbero anche l’acido oleico, cui il nostro corpo necessita. Praticamente lo stesso acido buono dell’olio d’oliva che, come sappiamo, avrebbe diversi benefici. Ma è anche il medesimo delle noci, le quali potrebbero ridurre il colesterolo favorendo la prevenzione di infarti e ictus.

Le castagne si trovano fino a dicembre, per cui per godere di questa prelibatezza abbiamo, relativamente, poco tempo. Non solo per gustarle ma anche per raccoglierle. Forse non tutti sanno che le castagne possono essere raccolte in svariate zone italiane. Tuttavia, dobbiamo ricordare che ci sono regole ben precise per la raccolta. Una volta raccolte o comprate, come possiamo cucinarle al meglio?

Succulente con la friggitrice ad aria

Il segreto per castagne morbide e gustose è l’utilizzo della friggitrice ad aria. Mai fatte o provate così? In effetti, ultimamente questo elettrodomestico ha spopolato ma sta spopolando anche questo metodo di cottura per quanto riguarda le castagne. In pratica, prima di inserirle nella friggitrice, bisogna incidere le castagne con un coltellino, per esempio con una forma a X. Successivamente, inseriamo le castagne all’interno dell’elettrodomestico, attivandolo a 180° C per circa 20 minuti.

Il segreto per castagne morbide e gustose e anche croccanti

Dopo la cottura, bisogna sbucciare le castagne. La cosa bella è che la buccia verrà via in un baleno, attraverso la friggitrice ad aria. Inoltre, con questo metodo di cottura non vi sarà bisogno di metterle in ammollo in precedenza. Attenzione, però, a non esagerare con la quantità delle stesse all’interno del cestello. Mettendo, infatti, una quantità eccessiva si rischia che non si cucinino bene. Visto come si possono cucinare le castagne, anche senza usare il forno? In questo modo, risparmiamo sulla bolletta.

Gli abbinamenti

Non c’è castagna senza un buon vino rosso. L’abbinamento perfetto, che ricorda molto l’atmosfera autunnale. Non tutti i vini, però, si sposano bene. Meglio preferire quelli leggermente frizzanti, come il Lambrusco, il Bonarda o il Barbera.