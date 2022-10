Perché le noci potrebbero prevenire infarti e ictus riducendo il colesterolo

Quando andiamo a fare degli esami del sangue, oltre all’emocromo, sarebbe auspicabile controllare i livelli di colesterolo. Questo si divide in due parti che, insieme, costituiscono il colesterolo totale. Sarebbe un valore abbastanza importante per l’organismo e andrebbe tenuto sotto controllo. Più che altro, si dovrebbe porre l’attenzione sulla parte “cattiva”, scientificamente chiamata LDL. Quando quest’ultima è superiore rispetto all’HDL, ossia la parte “buona”, dovremmo attuare le misure necessarie per abbassarlo. Il colesterolo cattivo, infatti, assume questa connotazione in quanto si deposita nelle arterie e, facendo ciò, potrebbe provocare delle occlusioni al fluido passaggio del sangue nel raggiungere organi quali cuore e cervello.

Ecco perché sarebbe di fondamentale importanza cercare di ridurre il valore dell’LDL. Le misure idonee per la sua diminuzione sarebbero la cura dell’alimentazione e dello stile di vita. Di conseguenza, bisognerebbe evitare di condurre una vita sedentaria e, al contrario, muoversi il più possibile attraverso l’attività sportiva. Anche la semplice camminata potrebbe aiutare a ridurlo. Per quanto riguarda l’alimentazione, un grasso buono con un ruolo notevole nell’abbassare i livelli di colesterolo sarebbe l’Omega 3. Diversi sarebbero gli alimenti che lo contengono. Prima di tutto il pesce azzurro e, in secondo luogo, le noci.

I grassi e i fitosteroli

Vediamo proprio perché le noci potrebbero prevenire infarti e ictus, dei quali uno dei massimi responsabili sarebbe proprio il colesterolo cattivo. Come anticipato sopra, si dà l’accezione cattiva proprio in virtù del fatto che l’accumulo nelle arterie potrebbe contrastare il passaggio del sangue e dell’ossigeno. Questo potrebbe causare infarto del miocardio e l’ictus. Mangiare alimenti contenenti sostanze in grado di abbassare il colesterolo cattivo, invece, fungerebbe come forma di prevenzione. Tra questi, vi sarebbero appunto le noci, uno dei tanti alimenti compresi nella dieta mediterranea. Grazie al contenuto di Omega 3 e dei fitosteroli, le noci promuoverebbero il benessere del cuore, con conseguente riduzione del rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari.

Altre proprietà delle noci

Le loro proprietà benefiche non sono finite. Infatti, conterrebbero anche una discreta quantità di potassio, magnesio e calcio, sali minerali molto importanti per l’organismo. Basti pensare al rafforzamento delle ossa o alla regolazione della pressione arteriosa. Quanto alle vitamine, invece, le noci sarebbero ricche di vitamina E, che avrebbe degli effetti protettivi proprio sul cuore. Le noci, inoltre, avrebbero un buon contenuto di polifenoli, degli antiossidanti con il compito di contrastare i radicali liberi, responsabili della possibile comparsa del cancro.

Perché le noci potrebbero prevenire infarti e ictus e sarebbero ricche di benefici

Questi benefici sono davvero importanti, eppure le noci apporterebbero anche energia. Non a caso, sarebbero uno degli alimenti selezionati dagli sportivi che, con le noci, andrebbero a bilanciare il dispendio. Tuttavia, le noci hanno un certo numero di calorie, per cui eccedere non sarebbe consigliato. Rivolgiamoci al medico circa la loro consumazione, in quanto solo un esperto potrà indicarci i casi in cui sia corretto o meno mangiare le noci.

