Come cucinare la zucca con la pasta per primi piatti autunnali cremosi

Gli italiani amano la pasta in ogni mese dell’anno, ma in autunno uno degli alimenti più consumati è di sicuro la zucca. Tanti bambini si divertono nell’intagliare la zucca per la festa di Halloween. Tuttavia, anche nonne, zie, mamme sono felici della presenza della zucca nei mesi freddi perché è molto versatile in cucina.

Il suo sapore dolciastro piace a moltissime persone, tanto da diventare protagonista di moltissime ricette. Va bene per contorni, secondi piatti e saporiti primi piatti. Infatti, vedremo in particolare come cucinare la zucca con la pasta, in modo da creare dei primi piatti ideali per l’autunno.

Oltre alla versatilità è importante sapere che la zucca ha molti benefici per la salute. Bisogna assolutamente approfittare della sua presenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Gli antiossidanti che contiene, ad esempio, possono contrastare le malattie cardiovascolari. Questo aspetto è molto utile in persone che hanno superato i 50 anni di età.

Come cucinare la zucca con la pasta per renderla cremosa

I primi piatti con l’aggiunta della zucca sono molto saporiti. Con la presenza dell’ortaggio autunnale per eccellenza una zuppa, un risotto, un piatto di pasta può diventare molto buono e cremoso. L’importante è sapere come creare la crema di zucca. Per fare questo occorre pulirla, togliendo la buccia e i semi interni alla perfezione.

Bastano tre fette tagliate a cubetti per avere tutto quello che serve per la crema di zucca da usare come condimento per la pasta. I cubetti vanno cotti a vapore per una decina di minuti e poi sminuzzati con l’aiuto di una forchetta.

Per renderla del tutto cremosa e super saporita bisogna prendere una padella, mettere un po’ di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio tritato e aggiungere la zucca schiacciata. Alcune persone amano aggiungere un tocco di peperoncino e acqua di cottura della pasta prima di aggiungerla come condimento.

Come fare il ragù di zucca

Oltre alla crema, si può realizzare il ragù di zucca. In questo modo si possono presentare diversi piatti anche se hanno gli stessi ingredienti. Questa volta, però, si può tagliare la zucca, cuocerla in forno o in padella e poi usare il frullatore per creare la crema.

A questo punto far saltare tutto in padella con olio extravergine di oliva, aglio e almeno 400 g di macinato di carne di vitello. Il tutto deve essere sfumato con vino bianco dopo alcuni minuti. Aggiungere la crema di zucca e far cuocere tutto insieme per almeno un quarto d’ora in modo che gli ingredienti possano amalgamarsi per bene.

Il risultato sarà un ragù di carne e zucca che può essere insaporito ulteriormente con un po’ di sale e rosmarino o a piacere seguendo i propri gusti. Quello che importa è che sia un condimento perfetto per un piatto di pasta corta o lunga da servire sia a pranzo che a cena.

I benefici

Inserire la zucca nella propria dieta è fondamentale. Così come tutti gli esperti raccomandano, i prodotti di stagione sono ricchi di vitamine, sali minerali e sostanze molto importanti per il nostro organismo. La zucca, in particolare, oltre agli antiossidanti, contiene caroteni e vitamina A, che le danno il caratteristico colore arancione.

Inoltre, ha una buona quantità di vitamina C, di fosforo, potassio e magnesio. È utile sapere che su 100 g di prodotto ci sono il 71% di carboidrati, il 24% di proteine e il rimanente di lipidi. Le calorie presenti sono solamente 26 e oltre il 90% è formato da acqua. Sappiamo che rimanere idratati è fondamentale, per questo è utile bere acqua anche e soprattutto a digiuno.