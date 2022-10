4 idee per risparmiare su piatti innovativi e gustosi perfetti anche per famiglie numerose

L’autunno è arrivato portando con sè notevoli rincari per quanto riguarda beni di prima necessità e utenze. Luce e gas, in primis, hanno subito un rilevante aumento che andrà a peggiorare la situazione delle famiglie. Specialmente le famiglie numerose che già si trovano in difficoltà per via dei rincari alimentari. Fare la spesa, infatti diventa sempre più complicato anche se con un po’ di attenzione è ancora possibile farla senza azzerare lo stipendio. Uno dei problemi più presenti all’interno delle famiglie è, infatti, quello della spesa e delle cibarie. Alcune cose hanno raggiunto costi proibitivi, per questo motivo si dovrà giocare di astuzia. Portare in casa piatti prelibati e sempre diversi, nel caso di famiglie numerose, potrebbe sembrare un’impresa impossibile. Eppure potrebbe essere più semplice del previsto. Oggi si porteranno ad esempio tre piatti diversi ma innovativi perfetti da portare in tavola quando si è parte di una famiglia numerosa.

4 idee per risparmiare su piatti innovativi e gustosi

Il primo piatto ricco di gusto ma poco costoso vede protagoniste le patate abbinate alla salsiccia da cuocere al forno o in padella. Lo sanno bene i tedeschi che amano cucinare le patate in decine di modi diversi. Chi non ama le patate, poi, potrà sostituirle con altre tipologie di verdura. Ottime, ad esempio, le zucchine come anche gli spinaci. Oltre alla salsiccia, poi, si potrà optare per formaggi come la classica mozzarella. In questo modo si porterà in tavola un piatto sfizioso con una spesa di pochi euro.

Torta salata

Un’altra interessante idea per dare ai pasti un sapore unico è optare per la torta salata. Si tratta di pietanze buone e facili da preparare che ci aiuteranno anche a svuotare il frigorifero. Proprio a questo scopo ci si potrà fare aiutare da alcune applicazioni per Android o Apple che ci forniranno centinaia di idee. Tra le torte salate più apprezzate troviamo quella ripiena di pollo e verdure per un piatto completo e gustoso

Pollo

Per i più golosi e meno attenti alla linea, è perfetto il pollo fritto da fare anche al forno sulla scia di quello del famoso fast-food. Da evitare tutti i giorni, però, permetterà di gustare qualcosa di diverso in giorni di festa o nei fine settimana. Sempre il pollo, poi, potrà essere utilizzato per condire la pasta o il riso.

Maccheroni

L’ultima tra le 4 idee per risparmiare su piatti innovativi e gustosi è un classico della cucina da film americano. I maccheroni con il formaggio possono diventare perfetti anche per una famiglia numerosa. Sicuramente buoni ma anche innovativi se si riesce a variare la tipologia di formaggio utilizzata. Ottimi quelli filanti ma si potrà anche ripiegare sulla mozzarella o sul gorgonzola per un sapore più intenso.