Ogni segno zodiacale ha determinate caratteristiche che lo contraddistinguono. Perfino il più scettico verso l’oroscopo talvolta si troverà ad ammettere di rivedersi nella descrizione del proprio segno. Viene spontaneo, d’altronde, leggere quelle che dovrebbero essere le nostre peculiarità per capire se effettivamente combaciano. Non di rado, poi, ci troviamo a leggere anche quelle dell’ascendente e a calcolare perfino il discendente per saperne di più sulla nostra persona.

Informandoci riguardo ai vari caratteri, scopriremo poi che alcuni segni zodiacali sono dotati di abilità mentali davvero superlative. A questo punto, non ci si potrà che augurare di figurare tra i fortunati.

Un’intelligenza stellare

Se si parla di cervello, non si può cominciare che col dire che il segno più intelligente dello zodiaco sarebbe l’Acquario, secondo le stelle. Questa fama dovrebbe essere ormai risaputa e arcinota. In effetti, il segno dell’Acquario è tipico di persone brillanti e ricche di spirito di iniziativa. A completare il quadro, ci pensa la sua grande creatività.

Si rivela dunque abilissimo a trovare soluzioni nelle più svariate circostanze, spesso anche molto fantasiose e fuori dall’ordinario. Tanto è vero che spesso potrebbe sentirsi un intellettuale incompreso e potrebbe non essere solo una sensazione, a quanto pare.

Sebbene l’oroscopo non li premi come i più intelligenti, questi 5 segni zodiacali potranno però ben consolarsi di avere un altro dono prezioso. Sarebbero infatti i più dotati di sesto senso, cioè di un’intuizione che sembra travalicare i limiti umani.

Il segno più intelligente dello zodiaco sarebbe l’Acquario, ma ad avere un vero e proprio sesto senso sarebbero sorprendentemente questi 5

All’ultimo posto di questa classifica di titani dotati di forte fiuto, troviamo lo Scorpione. D’altronde è difficilissimo prenderlo per i fondelli, saprà scorgere fregature anche nei posti più improbabili. Non conviene quindi provare a fregarlo, stiamo pur certi che difficilmente ci cascherà. Ne sa sempre una più del diavolo. Deve fare attenzione soprattutto il suo partner, perché è anche tra i segni più gelosi.

L’empatia è un sentimento che permette di scrutare negli altri e carpirne tutti i segreti, come ben sa il Cancro. Lui, infatti, ne ha da vendere e, servendosene, riesce sempre a capire più di quanto abbia davanti ai propri occhi. Inutile tenere dei segreti con lui, riuscirà incredibilmente a leggerci nel pensiero.

Potrà sorprenderci, ma in questa classifica rientra anche il Capricorno. Sarà pure un segno estremamente pratico, ma proprio questa caratteristica amplia la sua esperienza. In più, si tenga conto del fatto che è immensamente perspicace, motivo per cui ha una capacità di analisi e riflessione sbalorditivi.

Seppure assorbito principalmente da se stesso, il Leone sa guardarsi attorno e cogliere tante sfumature. La sua mente è sempre pronta e macchinosa. Questa e il suo istinto lo rendono un vero campione di sesto senso.

Su tutti, però, a ergersi sono loro, i Pesci. Non lasciamoci ingannare dall’aria svampita e stralunata, perché seppure sembrino non soffermarsi sulle situazioni, vivono e raccolgono sensazioni. Sono sempre in grado di prevedere come andranno esattamente gli eventi. Non sanno neanche loro come sia possibile, sembra assurdo ma davvero sembrerebbero percepire azioni e conseguenze.

