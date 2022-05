L’oroscopo del periodo riserva sicuramente due importanti novità. La prima è l’ingresso di Mercurio nel segno dei Gemelli. Questo pianeta è il simbolo del pensiero, della mente e della creatività, e in combinazione con questo segno potrà fare faville. I Gemelli sono infatti creativi per natura. La seconda novità del periodo è l’ingresso di Venere in Ariete, anche questa combinazione potentissima: Venere è infatti il pianeta dell’amore, mentre l’Ariete è per definizione un segno passionale e deciso. Ecco la classifica dei segni più fortunati per questa metà di maggio, con alcune sorprese per i meno favoriti dalle stelle. Il segno più sfortunato del momento è la Vergine: le scappatelle di questo periodo potrebbero essere punite dagli astri, ma non c’è nessuna intenzione di pentirsi. A metà maggio saranno questi i segni più fortunati.

Segue il Capricorno: questo non è un buon periodo per le dolcezze e le coccole, e il partner farebbe meglio a rendersene conto. Al decimo posto c’è la Bilancia: dire qualche bugia anche piccola pur di risultare simpatici non sarà decisamente il loro modus operandi. Viva la sincerità, ma occhio a non risultare troppo crudi. Il Sagittario in questo periodo è particolarmente suscettibile: occhio alle battutacce e alle polemiche sterili che purtroppo non mancheranno. Vicino a metà classifica c’è il Cancro: dalla sua solita aura di santarellino potrebbe saltare fuori un po’ di malizia, che qualcuno potrebbe trovare molto sexy.

A metà maggio saranno questi i segni più fortunati che ritroveranno la pace dopo settimane di dolore e lotte

I Gemelli beneficeranno di Mercurio nel loro segno e si sentiranno particolarmente creativi e intelligenti: occhio però a non diventare insopportabili nelle eccessive sicurezze. Al sesto posto arriva l’Acquario, che dovrà fare i conti con qualche pensiero impuro di troppo. Segue lo Scorpione, che ritrova finalmente un po’ di pace mentale e il desiderio di tornare a conquistare cuori a destra e sinistra. Appena fuori dal podio ecco il Toro, un segno che in questo periodo irradia simpatia e benevolenza.

Medaglia di bronzo per i Pesci: al bando la noia, questo è il momento di buttarsi in attività anche spericolate. Secondo posto per il Leone, che dovrà lottare per riconquistare un amore e rimettere in chiaro chi comanda. Il più fortunato del mese è infine l’Ariete: sarà un periodo ricco di amore da ricevere e da donare, e questo significherà una grande e ritrovata fiducia in se stessi e nel resto del Mondo.

