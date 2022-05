Mercurio retrogrado nei Gemelli ha portato caos in molti segni ma non l’Ariete che avrà un weekend perfetto mentre i 200 milioni del Superenalotto potrebbero finire in queste due fortunate tasche 

Quando, per illusione ottica, ci sembra che un Pianeta vada indietro, rispetto, agli altri, si dice retrogrado. Con conseguenze anche sull’oroscopo. Infatti, dal 10 maggio, Mercurio retrogrado nei Gemelli ha portato caos in molti segni, anche se c’è chi se la caverà alla grande.

L’Ariete è atteso da un weekend perfetto, pieno di energia positiva e cose divertenti da fare e scoprire. Potresti trovare una nuova prospettiva che sia anche presa da te. Approfitta delle tue buone vibrazioni!

Il Toro tende sempre a controllare tutto e facciamo male. Nel fine settimana che ci aspetta, diamo spazio agli altri e, per una volta, fidiamoci.

Che invidia per questo segno che potrebbe essere travolto da molti soldi

Mercurio ha mandato in confusione i Gemelli, alle prese con una decisione importante che, però, è lontana da una soluzione. Evitiamo di ascoltare chi ci vuol consigliare a tutti i costi.

Il Cancro è baciato dalla fortuna. Chissà che il Super Enalotto, con il suo ricco monte premi da 200 milioni non arrivi a bussare proprio alla nostra porta? Gli astri ci incoraggiano.

Per il Leone, ci sarà da tenere ben equilibrio tra lavoro e vita privata. Non sarà facile, perché, inevitabilmente, finiremo per scontentare qualcuno.

Per la Vergine, tirare troppo la corda, in amore, non è più possibile. Una persona ha preso una cotta per noi, ma tenerla sulle spine farà male a lei e anche a noi. Decidiamoci.

La Bilancia ha qualcosa da farsi perdonare in famiglia. Il fine settimana è il momento giusto per chiarire malintesi causati da noi.

È troppo preso da se stesso e dalle sue conquiste amorose, lo Scorpione, per accorgersi di quello che gli sta capitando. Qualcuno, al lavoro, ci ha preso di mira e sta remando contro.

Che bel fine settimana si annuncia per il Sagittario. Non solo le cose andranno bene da un punto di vista dei sentimenti, ma anche la fortuna potrebbe sorriderci. E se fossimo noi a sbancare il Superenalotto?

Weekend da dimenticare, invece, per il Capricorno. Saremo costretti a prendere in mano il telefono e a fare una telefonata difficile. Saremo messi in mezzo anche in una lite tra amici. Cosa fare?

L’Acquario è in confusione. Quello che proviamo per quella persona che ci sembrava chiaro, non lo è più. L’arrivo di un terzo incomodo ci ha mandati nel caos. Quale sarà tra i due il vero amore?

La vita sentimentale dei Pesci è in grande confusione. Nonostante questo, non demorderemo dal desiderio di organizzarci un fine settimana all’insegna del romanticismo, magari in questa città consacrata all’amore.

