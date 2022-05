Negli ultimi giorni del mese Giove si appresta ad incontrare Marte, portando ad una congiunzione che farà scintille. Finalmente, con l’arrivo della stagione più amata dell’anno, diversi segni vivranno una striscia positiva in tutti gli ambiti. La sfera sentimentale, un po’ messa alla prova negli ultimi anni, porterà gioia e passione per molti. Ma anche dal punto di vista finanziario e lavorativo questa congiunzione avrà effetti incredibilmente positivi.

Già dalla scorsa settimana, la ruota sembrava girare per il verso giusto per alcuni segni dello zodiaco. Tra questi troviamo proprio il segno della Vergine, che sarà uno dei più fortunati in questi giorni. Ma non solo, anche un segno di Acqua avrà grosse soddisfazioni grazie allo sprint positivo del Sagittario. Insomma, l’astrologia prevede eventi inaspettati, anche se tanto attesi, per questi fortunati segni.

Il Sagittario apre l’ultima settimana prima dell’arrivo dell’estate con uno sprint energetico che influenzerà anche questi fortunatissimi segni zodiacali

Partiamo proprio dal Sagittario, un segno che nel 2022 sta avendo il riscatto tanto atteso negli ultimi anni. In amore procede tutto per il verso giusto, tant’è che chi ha un partner potrebbe presto convolare a nozze. I single sono super affascinanti ed è impossibile non cadere ai loro piedi. Il loro fascino innato unito alla solarità del segno porterà a grosse soddisfazioni anche sul lavoro. Nuovi progetti all’orizzonte e anche posizioni di rilievo che porteranno all’aumento tanto atteso.

Passiamo poi al segno della Vergine, che ha già visto arrivare grandi soddisfazioni nello scorso weekend di primavera. Venere non è più opposta quindi è il momento giusto per lanciarsi in nuove relazioni. Attenzione però ai ritorni di fiamma, meglio valutare bene i pro e i contro. Dal punto di vista finanziario potrebbero arrivare diverse proposte molto allettanti. Cerchiamo di procedere con cautela e capire se ci conviene un cambio di carriera prima dell’estate.

Anche un segno di Acqua sfrutterà la scia positiva

Finiamo con il segno dei Pesci, un segno di Acqua che ha vissuto un po’ di alti e bassi da inizio anno. Un incontro casuale potrebbe sfociare in una storia d’amore di quelle idilliache. Anime in sincro e sensazioni mai provate prima potrebbero destabilizzarci, ma viviamo il momento. Sul lavoro le responsabilità sembrano aumentare, ma verranno ampiamente ripagate. Prima delle ferie potrebbe arrivare un bel Bonus che ci svolterà le vacanze.

Quindi, il Sagittario apre l’ultima settimana prima dell’arrivo dell’estate con una striscia super positiva. Ribaltato il trend dei primi mesi dell’anno, i nati sotto questi segni avranno fortuna da vendere in questi giorni. Ma ricordiamoci sempre che l’oroscopo è fatto di equilibri, quindi qualche segno non passerà dei giorni felici. Il Cancro, tra tutti, dovrà stare molto attento alle finanze e a non sperperare troppo i risparmi. Queste due settimane di maggio saranno un po’ sfortunate, meglio correre ai ripari e procedere con cautela.

Approfondimento

Brutte notizie per il Cancro che vivrà giorni poco fortunati e altri 2 segni dello zodiaco se la passeranno anche peggio