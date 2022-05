Finalmente la ruota sembra girare nel verso giusto per alcuni segni dello zodiaco. Dopo un periodo fatto di spese importanti e poche entrate, vedremo il nostro conto riempirsi. Non solo dal punto di vista economico ci saranno grandi miglioramenti, ma anche sul piano lavorativo. Grazie all’entrata di Giove nel segno dell’Ariete, vedremo alcuni segni vivere un periodo florido. L’astrologia è d’accordo, l’allineamento dei pianeti sembra essere finalmente dalla parte dei segni di Terra. Abbiamo visto come negli ultimi mesi sia i segni di Acqua che di Fuoco abbiano vissuto momenti di rinascita. Ora è il momento soprattutto della Vergine, che viene già da una settimana cominciata alla grande. Abbiamo messo un punto a delle situazioni che ci facevano soffrire e ora raccoglieremo i frutti di quelle decisioni.

In arrivo soldi e grandi soddisfazioni per questi 3 segni che saranno baciati dalla fortuna durante il caldo weekend di primavera

Cominciamo quindi proprio dalla Vergine, che già a partire da domenica vedrà un netto miglioramento nelle finanze. Il Gratta e Vinci che acquistiamo ogni settimana quando passiamo al bar potrebbe rivelarsi un’ingente vincita. Però, ricordiamoci sempre di non sfidare la fortuna, meglio non esagerare con il gioco. Lasciamo che resti un piacere da dedicarsi una volta ogni tanto. Nella giornata di lunedì potremmo ricevere una chiamata che attendevamo da tempo. Finalmente quel colloquio che tanto desideravamo potrebbe tenersi nei prossimi giorni. Giochiamocela bene.

Anche Il Capricorno avrà di che gioire

Dopo aver avuto risvolti positivi nella sfera sentimentale, il Capricorno potrà vedere miglioramenti anche in quella finanziaria. Dopo un inizio 2022 un po’ difficile, in cui c’è stato da tribolare, vediamo la luce fuori dal tunnel. Una proposta di lavoro davvero allettante ci capiterà sott’occhio, cogliamola al volo. La nostra situazione finanziaria migliorerà istantaneamente, ma anche quella psicologica. Finiamo poi con il segno del Toro, al quale l’eclissi in Scorpione di questi giorni porterà un vento di novità.

Stavamo proprio aspettando questo momento da diversi mesi e finalmente è qui. Potremmo ricevere un bel Bonus in busta paga se siamo dei dipendenti. Se invece siamo dei liberi professionisti, un grosso lavoro ci capiterà sottomano. Prepariamoci a stappare lo champagne. Quindi, sono in arrivo soldi e grandi soddisfazioni non solo per la Vergine, come già sapevamo. Anche gli altri segni di Terra vedranno finalmente cominciare un periodo propizio che durerà fino all’estate inoltrata. Non ci resta che sfruttare le occasioni che ci si presenteranno senza indugi. Sulla scia di positività delle sfere finanziarie e lavorative, si accoderà anche quella sentimentale. Una persona che conosciamo da tempo come amica di colpo ci sembrerà molto più che interessante.

