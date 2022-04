Ormai manca pochissimo alla fine del mese e siamo parecchio curiosi di capire cosa ci riserva il futuro. Sappiamo bene che l’oroscopo non ci può fornire risposte certe, ma solo provare a predire gli eventi futuri. Le congiunzioni astrali, i movimenti dei pianeti e questo alone soprannaturale sono sempre affascinanti. Anche se non si tratta di una scienza esatta, consultare cosa dice l’astrologia sul nostro segno zodiacale male non fa. Vediamo cosa prevede il mese di maggio dal punto di vista astrologico e quali segni saranno i più fortunati. Di certo è che il gioco di equilibri tipico dello zodiaco questo mese sarà super a favore del Toro.

Oroscopo di maggio per il Toro davvero propizio, ma anche questi altri 2 segni vivranno un momento magico

L’eclissi solare di Luna nuova in Toro del 30 aprile è il momento fatidico della svolta. Il segno del Toro non ha vissuto momenti facili nei primi mesi del 2022. Scelte importanti da prendere e cambiamenti che potevano stravolgere completamente la quotidianità. Ma con tutta la sua forza e il coraggio, questo segno ora potrà raccogliere i frutti di quelle scelte. L’amore non potrebbe andare meglio, sul lavoro sembrerebbero esserci promozioni in vista. Di conseguenza, anche il campo finanziario è in continua crescita.

Prima di passare agli altri segni più favoriti di questo periodo, è d’obbligo una menzione d’onore. Il Capricorno, che ha già vissuto un inizio settimana con il botto, continuerà a raccogliere quello che ha seminato. Continua la scia positiva portata dalla congiunzione tra Giove e Nettuno. Parola d’ordine dei prossimi mesi: coraggio.

Passiamo al segno della Vergine

Marte è in transito nella Settima Casa della Vergine, la casa delle Relazioni. Momento davvero magico per i rapporti interpersonali, ricchi di stimoli e coinvolgimento. Non solo con il partner, ma anche tra amici il legame si rinforzerà sempre più. Se siamo single è il momento di lanciarsi in nuove conoscenze perché le stelle annunciano un nuovo incontro. Una persona davvero affascinante entrerà nella nostra vita, si prospettano scintille. Buona la situazione finanziaria e lavorativa, si può dire che qualcosa di nuovo bolle in pentola.

Finiamo con lo Scorpione, segno di Acqua che a metà maggio potrà aspettarsi grandi sorprese. L’eclissi lunare nel segno porterà un influsso molto particolare, un magnetismo mai visto prima. Ci sentiremo irresistibili, proprio come se avessimo un’attrazione magnetica intorno che attirerà persone interessanti. Attenzione però a riflettere un attimo prima di agire. Tanto nelle relazioni, come sul lavoro, non tutto ciò che attrarremo si rivelerà positivo nel lungo termine. Mettiamo le cose bene in chiaro prima di ritrovarci con attenzioni indesiderate. Quindi, ecco un oroscopo di maggio per il Toro davvero propizio, ce lo dicono le stelle. Dopo un mese di marzo davvero nero, finalmente anche questi segni un po’ bistrattati potranno avere il loro riscatto.

