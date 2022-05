Oltre pallet e lattine d’alluminio, è questo l’oggetto che vale oro per decorare giardini e terrazzi in modo creativo e spendendo poco

Il riciclo di cose vecchie o rotte negli ultimi anni è diventato una moda. Ma il fai da te è molto più di questo. La capacità di trasformare il vecchio in nuovo, addirittura in costosissimi oggetti di design o artistici, significa avere una possibilità in più. Il nostro Pianeta soffre dell’eccesso di immondizia e l’umanità ha portafogli sempre più vuoti. In questa situazione, l’arte del recupero ci permette di risparmiare senza rinunciare ad avere una casa comoda e ben arredata. Sono tantissimi gli oggetti che si ammucchiano nelle nostre case inutilizzati e impolverati. Pochi pensano che un semplice barattolo di vetro si possa trasformare in un portacandele elegante.

Ancora, nessuno sa che con pochissimi accorgimenti e qualche euro, le damigiane dell’olio abbandonate possono diventare oggetti preziosi. Ora che l’estate si avvicina, scopriremo che, oltre pallet e lattine d’alluminio, c’è un altro oggetto che può arricchire il nostro terrazzo o il giardino. Si tratta delle cassette di legno o di plastica usati da negozi di frutta e verdura, ma soprattutto nei mercati. Estremamente utile per il trasporto delle merci, è un contenitore molto pratico e che con qualche accorgimento può diventare un magnifico complemento d’arredo. Per avere qualche suggerimento creativo in merito, basterà continuare la lettura.

Le cassette migliori per i nostri lavori di riciclo creativo sono sicuramente quelle in legno spesso. La loro particolarità è che, essendo più resistenti e solide, permettono di contenere merci pesanti. Se nel nostro terrazzo abbiamo creato un piccolo angolo relax, le cassette in legno diventano preziosi scomparti o mensole per libri e oggetti per il giardinaggio. Se legate l’una all’altra, possono essere sovrapposte in modo fantasioso e creare delle vere e proprie cassettiere verticali. Chi ama le piante può sfruttarle per creare deliziosi angoli verdi o ritagliare il posto per le erbe aromatiche. Il consiglio per fare durare a lungo queste strutture è di pretrattare il legno con un impregnante anti pioggia. È possibile unire un pallet a diverse cassette e costruire un tavolino multiuso.

Recuperando delle cassette robuste e rivestendole con del tessuto non tessuto, un’idea di grande impatto visivo consiste nel creare delle fioriere sospese. Sarà sufficiente forare due lati delle cassette in 4 punti e inserire dei cordini resistenti. Non resta che riempire le cassette di terriccio e inserire le nostre piante ricadenti preferite per una cascata di colore. Per finire, possiamo creare il nostro orto casalingo utilizzando due cavalletti e poggiandoci sopra le cassette riempite di terriccio. Questo permette di alzare da terrà i contenitori e tenerli lontani dai nostri amici animali.

