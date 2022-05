Quando facciamo la spesa prendiamo tantissime scelte, che hanno a che fare con la nostra salute, il gusto, i soldi che spendiamo e la sostenibilità ambientale. Insomma, sono tante le cose da considerare, dall’origine dei prodotti, al prezzo e a come sono imballati. C’è, però, un principio molto semplice che spesso ci permette di mangiare cose più salutari, più buone e più economiche, beneficiando anche l’ambiente. La scelta da fare è quella di acquistare perlopiù prodotti di stagione. Questo, infatti, è uno dei metodi da adottare per poter spendere anche solo 20 euro di spesa alla settimana.

Considerato che siamo a cavallo fra la primavera e l’estate abbiamo tantissimi prodotti di stagione fra cui scegliere, come fave e piselli.

Per contrastare colesterolo e diabete questi 2 ingredienti di stagione sono davvero imperdibili

Sia fave che piselli sono i frutti di piante che appartengono alla famiglia delle Fabacee. Per questo, condividono tutta una serie di proprietà che possono portare tanti benefici per il corpo.

Entrambi sono ricchi di fibre e quindi promuovono il buon funzionamento dell’intestino. Grazie ad esse, queste verdure contrasterebbero anche diabete e malattie cardiovascolari, controllando i livelli di colesterolo e glicemia.

Apportano poi un gran numero di vitamine, come quelle del gruppo B, che influirebbero sul corretto funzionamento del metabolismo. In più, fave e piselli hanno poche calorie e sono quindi adatti a una dieta sana e potenzialmente dimagrante.

Sono anche ricchi di antiossidanti, come la vitamina A e la vitamina C. In più, vi troviamo anche minerali come calcio e fosforo, alleati di denti e ossa. Invece, il ferro è coinvolto nella produzione dei globuli rossi, mentre anche i fitosteroli presenti nelle fave aiuterebbero ad abbassare i livelli di colesterolo. Infine, le fave contengono anche la L-dopa, che sarebbe utile per mantenere la salute del cervello e prevenire il Parkinson.

Consideriamo, però, che se soffriamo di favismo o di calcoli renali, le fave potrebbero non essere indicate.

Come utilizzarli in cucina

Quando si tratta di utilizzare fave e i piselli freschi le scelte sono davvero tantissime. Possiamo consumarli crudi per condire un’insalata oppure ridurli in purea per realizzare una vellutata. Entrambi possono portare sulla tavola un ottimo contorno. I pisellini primavera con cipolla e prezzemolo conquisteranno anche i più piccoli. Invece, le fave con cipolla e menta possono soddisfare anche i palati più raffinati.

Ricordiamo, poi, che possiamo provare i piselli con la carne o con il pesce, come nel caso dei calamari. Le fave, invece, sono perfette con la carne, come quelle di agnello o di maiale. Altrimenti, possiamo realizzare una semplice pasta a base di fave e altri ingredienti di stagione che farà impazzire tutti.

Lettura consigliata

Niente burro per questo dolce al cioccolato buono e pronto in soli 15 minuti