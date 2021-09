Smog, stress, vita frenetica, cattive abitudini e alimentazione sbagliata sono tutte condizioni che contribuiscono ad accelerare il processo di invecchiamento e i problemi della pelle.

Molte creme specifiche, presenti in commercio, possono aiutarci a risolvere questi problemi, ma spesso sono prodotti costosi e quindi non sempre accessibili a tutti.

Fortunatamente ci sono i cari e sempre utili rimedi della nonna, che ci offrono delle alternative valide ed economiche. Ad esempio, mai e poi mai avremmo pensato che questi due diversi ingredienti potessero creare un impacco miracoloso contro occhiaie e occhi gonfi.

Un alimento insospettabile per la beauty routine

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un alimento che spesso conserviamo in dispensa, grande alleato della pelle, dei capelli e dell’organismo: la farina di riso.

La farina di riso si ottiene dalla macinazione dell’omonimo cereale. Molto apprezzata da chi è intollerante al glutine, infatti è un alimento perfetto per i celiaci. Un prodotto privo di glutine e ricco di amido.

La farina di riso è un alimento che assicura energia durante tutta la giornata, perché fornisce un lento rilascio del glucosio nel sangue. Un prodotto ricco di vitamine, minerali e calcio. Insomma, un alimento consigliato per tutti, soprattutto nella versione integrale.

Per capelli voluminosi e sempre puliti ecco un rimedio della nonna da utilizzare assolutamente

La farina di riso è un vero e proprio toccasana per l’organismo ma anche per la bellezza della pelle e dei capelli.

Gli antiossidanti contenuti in questo alimento sono perfetti per combattere le rughe. Mentre il suo potere assorbente aiuta ad eliminare il sebo in eccesso da pelle e capelli.

La farina di riso è un ottimo prodotto naturale da utilizzare in alternativa ad alcuni classici prodotti di bellezza. È ricca di nutrienti e proprietà importanti. Infatti, per capelli voluminosi e sempre puliti ecco un rimedio della nonna da utilizzare assolutamente.

In pochi sanno che questa particolare farina può essere utilizzata al posto dello shampoo secco. Basta solo applicarla sui capelli, attendere qualche minuto ed eliminare l’eccesso con un asciugamano. La nostra chioma apparirà subito più pulita e voluminosa.

Possiamo eliminare il sebo in eccesso anche dalla pelle. Il procedimento è molto semplice. Al mattino basta mischiare un po’ di farina con dell’acqua tiepida e lavare tutto il viso. La pelle sarà subito liscia, luminosa e priva di grasso.

I trucchetti, poc’anzi descritti, sono solo dei rimedi naturali casalinghi che aiutano in caso di piccoli problemi.