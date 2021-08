Oggi parliamo di un piatto speciale che si può preparare sia d’inverno che d’estate, usando qualche variante. Si tratta di uno dei piatti più invitanti e gustosi nel panorama dei primi piatti. Zucca e salsiccia? Cosa c’è di più buono? Il gusto del dolce e salato insieme, creato da questi ingredienti, è veramente qualcosa che non si dimentica facilmente. Tra l’altro, la facilità di preparazione è un punto a suo vantaggio. In estate, se si desidera che diventi più leggero, la zucca si può unire allo speck. Ma ora ci occuperemo della versione originale. Andiamo a scoprire il primo piatto dolce e salato per festeggiare il gusto e stupire gli ospiti. Per rimanere in tema di piatti un po’ particolari, possiamo consultare anche quest’articolo, “il piatto dolce e salato che con il suo sapore sublime conquisterà tutti”.

Ingredienti

450 g di pasta;

120 g di polpa di zucca;

160 g di salsiccia;

1 scalogno;

brodo vegetale q.b.;

timo q.b.;

2 cucchiai di parmigiano reggiano;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Privare la salsiccia dal budello, dopodiché tagliarla in piccoli pezzi fino a sbriciolarla con le mani. Preparare con lo scalogno un bel composto tritato che deve essere fatto rosolare in un po’ d’olio extravergine di oliva. Unire la salsiccia e far cuocere tutto insieme. Aggiungere il timo, poi il pepe e infine, quando vedremo che il composto si colora, sfumare con il vino bianco. Alzare leggermente la fiamma per farlo evaporare.

Il primo piatto dolce salato per festeggiare il gusto e stupire gli ospiti

Ora tagliamo la polpa di zucca in fettine piuttosto sottili e uniamole alla salsiccia. Mescolare il tutto aggiungendo il sale e lasciar cuocere per un paio di minuti. Poi aggiungere il brodo vegetale e lasciar cuocere per 20 minuti. Resta l’ultimo passo e il nostro piatto sarà pronto. Quindi, cuocere la pasta in acqua bollente e il consiglio è di scolarla al dente. Una volta cotta la pasta, uniamo il condimento e lasciamola cuocere ancora per un minuto per far sì che la pasta prenda tutto il condimento. Ci siamo! Tutti a tavola arriva il superpiatto gustoso che piacerà a tutti.

Idee e varianti

Questo piatto si può cambiare e può diventare ancora più gustoso aggiungendo altri ingredienti. Ad esempio, i più indicati sono il gorgonzola dolce, i funghi oppure anche il radicchio.

Approfondimento

