Si parla molto di creatività in cucina e infatti è sempre la chiave di volta per sperimentare piatti nuovi. Oggi vogliamo parlare di un piatto davvero particolare e poco conosciuto. Pochi sperimentano il gusto del dolce e del salato insieme. Questi sono piatti davvero sfiziosi poiché si sposano perfettamente grazie all’equilibrio perfetto tra i due sapori. Oggi vedremo come con piccoli passi si può preparare il filetto in salsa di fragole e pepe nero. Ecco, perciò, che è proprio questo lo strepitoso piatto che pochi conoscono perfetto per una cena fresca d’estate che farà impazzire tutti.

Ingredienti

a) 130 gr di fragole;

b) 2 cucchiaini di pepe nero;

c) 40 gr di zucchero semolato;

d) 4 tranci di filetto di manzo;

e) sugo di pomodoro;

f) mezzo panetto di burro;

g) mezzo limone;

h) sale;

i) 2 cucchiai di olio di oliva.

Preparazione

Cuocere il sugo di pomodoro e fragole insieme in una padella e aggiungere mezzo limone spremuto e 40 grammi di zucchero semolato. Lasciare cuocere per circa 15 minuti fino a quando non otterremo la consistenza di una marmellata. Poi lasciamola raffreddare. Nel frattempo, in un’altra padella andremo a tostare il pepe. Man mano aggiungiamo il burro. Lasciare cuocere per cinque minuti. Mescoliamo il composto ottenuto da tutti gli ingredienti.

È proprio questo lo strepitoso piatto che pochi conoscono perfetto per una cena fresca d’estate che farà impazzire tutti

Mescoliamo perciò il composto di fragole e il resto degli ingredienti. Ridurre in cottura fino ad ottenere una salsa consistente. Nel frattempo, facciamo cuocere i filetti di manzo dopo averli spennellate con olio e sale. Una volta cotte serviamole a tavola con accanto la salsa e intorno al piatto qualche fragola intera.

