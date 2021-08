Le regole d’oro per una vita sana e priva di problemi di salute il più a lungo possibile sono poche e ormai note a chiunque. Prima di tutto, occorre mangiare sano, poi è fondamentale fare regolarmente attività fisica e infine è necessario proteggere la salute con la prevenzione. A questo riguardo, con prevenzione si intende una serie di controlli semplici e non invasivi volti a individuare eventuali problemi prima che diventino gravi. Negli ultimi tempi, infatti, la scienza ha fatto enormi passi avanti e oggi è possibile prevenire determinati problemi di salute con semplici controlli.

Tra i controlli fondamentali per una buona prevenzione ci sono gli esami del sangue che, se fatti regolarmente, aiutano a vivere sani molto a lungo.

Attenzione perché se non si fanno questi controlli di routine regolarmente si rischiano gravi conseguenze

Gli esami del sangue sono dei controlli periodici che i medici consigliano di fare circa una volta all’anno per prevenire alcuni problemi di salute. Per cui, prelevando un campione dal paziente, sarà possibile evidenziare eventuali alterazioni per i valori in esame e approfondire con esami più precisi. Così, prima ancora che il paziente abbia gravi manifestazioni cliniche, sarà possibile scongiurare alcuni problemi critici.

In particolare, con le analisi del sangue si possono evidenziare:

infezioni; problemi ai reni; problemi al cuore; disfunzioni metaboliche; problemi al fegato; tumori; altro.

Proprio per questo, è un esame che si consiglia a chiunque, perché spesso anche chi sta bene può avere un disturbo latente. E venendolo a sapere in anticipo, si evitano complicazioni e manifestazioni cliniche.

Come si fa un esame del sangue

Come abbiamo detto, è fondamentale fare attenzione perché se non si fanno questi controlli di routine regolarmente si rischiano gravi conseguenze. Per fare un esame completo del sangue, sarà sufficiente fare richiesta al proprio medico e prenotare l’esame, per poi farlo presso strutture pubbliche o private.

Nel primo caso, si dovrà pagare il ticket e il costo degli esami del sangue può essere anche rilevante. Infatti, più esami si devono fare sul campione e più il costo sale e per un check up completo di analisi se ne fanno molte. Il costo per un check up completo presso una struttura pubblica si aggira intorno ai 35-40 euro. Comunque, i costi variano in continuazione e sono diversi in ogni Regione. Inoltre sono previste delle esenzioni per alcune categorie di pazienti, comme le donne in gravidanza o per malati oncologici.

Presso una struttura privata, invece, i prezzi saranno maggiori e diversi a seconda della struttura, per cui per maggiori informazioni servirà contattare direttamente la struttura. Il vantaggio è che in una struttura privata si evitano eventuali attese che possono esserci nel pubblico e non serve la ricetta.

Comunque, una volta eseguito l’esame e ricevuti i risultati, sarà compito del medico curante interpretare gli esiti. Infatti, anche se da soli è possibile capire se un valore è alterato (segnalato con l’asterisco sugli esiti), solo il medico saprà cosa significhi quell’alterazione.

Con questo semplice gesto, sarà possibile valutare la salute generica dell’organismo e agire di conseguenza. Se poi si evidenziassero alterazioni in alcuni valori, basterà consultare il proprio medico curante e sarà lui a stabilire se fare ulteriori controlli o meno.