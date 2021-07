Cucinare è fantasia e creazione. È voglia di sperimentare nuovi sapori. Preparare i soliti piatti non è cosi divertente, invece quando si rischia e si uniscono ingredienti diversi, anche cucinare diventa arte. Oggi vogliamo raccontare di questo piatto che unisce il dolce e il salato. Il risultato sarà sorprendente. Andiamo, perciò, a vedere cosa fare per preparare il piatto dolce e salato che con il suo sapore sublime conquisterà tutti.

Ingredienti

9 fette di vitello;

1 rametto di rosmarino;

9 fette di speck;

6 fichi;

vino bianco q.b.;

olio di oliva extravergine;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione

Come prima cosa, pulire bene la metà inferiore dei rametti di rosmarino, conservando soltanto il ciuffo. Tagliare le fette di carne e eliminare tutta la parte grassa, soprattutto dalla parte del bordo per far sì che in cottura non si pieghino. Battere le fette con il batticarne per renderle più sottili e depositarle su un foglio di carta forno. Mettere anche lo speck sulle fette di vitello e poi aggiungere i ciuffi di rosmarino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

A questo punto, andiamo a sbucciare i fichi e trasferiamo la loro polpa in una ciotola. Schiacciamo la polpa con la forchetta. In una padella calda, aggiungiamo cinque cucchiai di olio e facciamo rosolare le fette di vitello per due minuti. Facciamo però, molta attenzione alla parte che contiene lo speck.

Quando le fettine saranno dorate, togliere le fette dall’olio e conserviamole senza farle raffreddare. Nella padella dove si è cotta la carne, versiamo la polpa dei fichi e qualche ciuffo di rosmarino. Aggiungiamo, infine, qualche millilitro di vino al composto, mescolando fino ad arrivare a ebollizione. Aggiungere poi sale e pepe. A questo punto, versiamo la salsa di fichi sulle fette di vitello.

Il piatto dolce e salato che con il suo sapore sublime conquisterà tutti

I nostri ospiti rimarranno molto colpiti da questo piatto strepitoso. Il gusto del dolce unito al salato, che non è frequente solitamente nella preparazione dei piatti, è in realtà frutto di piatti altamente gustosi. Il consiglio da seguire è quello di servire il piatto caldo a tavola perché sia un grande successo