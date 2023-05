Sulle motivazioni che hanno spinto negli ultimi mesi a un rafforzamento delle quotazioni del metallo prezioso abbiamo già scritto. In questo articolo vogliamo evidenziare come le quotazioni siano molto sensibili agli input che arrivano dall’esterno. Ad esempio, nella prima parte della settimana appena conclusasi, il rafforzamento del dollaro ha portato a una discesa dei prezzi. Viceversa, il prezzo dell’oro reagisce alle tensioni sul debito USA chiudendo l’ultima seduta della settimana in forte rialzo.

Il prezzo dell’oro reagisce alle tensioni sul debito USA: siamo vicini a una nuova svolta rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 19 maggio in rialzo dell’1,11% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.981,6 $. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dell’1,89%.

Time frame giornaliero

Le quotazioni hanno rotto il forte supporto in area 2.002,9 $ accelerando al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. Hanno, però, trovato una interessante supporto intermedio in area 1.951,9 $. La mancata tenuta di questo supporto potrebbe favorire il raggiungimento del successivo obiettivo in area 1.920,4 $. La massima estensione ribassista, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 1.837,9 $. Questo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato i ribassisti e favorito la ripresa del rialzo che ha portato le quotazioni dell’oro su fino in area 2.085 $.

Una conferma della ripresa del rialzo si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 2.002,9 $. In questo caso non potrebbero essere esclusi nuovi massimi storici.

Time frame settimanale

A livello settimanale è evidente il ruolo chiave che sta svolgendo la resistenza in area 2.030 $. Dopo che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni, adesso sta facendo esattamente la stessa cosa. Nelle prossime settimane, quindi, è questo il livello da monitorare con attenzione. Tuttavia, solo una chiusura settimanale superiore a 2.155 $ potrebbe aprire le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1.953 $.

