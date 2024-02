Su cosa investire nei prossimi mesi secondo Vontobel

In uno scenario piuttosto incerto, potrebbe essere utile avere una guida che permetta di capire dove sarebbe possibile investire correndo il minor rischio possibile. Per questo, è importante leggere quante più analisi possibili degli esperti e cercare anche di farsi una propria idea basata su dati e fatti. Vediamo oggi il parere di un analista di Vontobel e cioè Matthew Benkendorf in merito agli investimenti che potrebbero rivelarsi particolarmente redditizi nel corso dell’anno.

Su cosa investire nei prossimi mesi? Proviamo a rispondere a questa domanda riprendendo le parole di un esperto e cioè Matthew Benkendorf.

Prima di tutto, egli consiglia di investire su alcuni particolari settori e cioè quello dei beni di consumo, della sanità e della tecnologia. I primi due, a suo avviso, sarebbero addirittura sottovalutati dai mercati al momento. Particolarmente interessante potrebbe essere il mercato dei beni di consumo americani.

Su cosa investire nei prossimi mesi: largo ai blue chip

Abbiamo dunque visto che alcuni dei titoli da avere nel proprio portafoglio, ad esempio, potrebbero essere selezionati tra quelli appartenenti a questi settori. Soffermiamoci adesso su quello tecnologico.

In quest’ultimo potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti i cosiddetti titoli blue chip e cioè quelli ad alta capitalizzazione azionaria. In Italia, per esempio, ne fanno parte le società appartenenti all’importante indice FTSE MIB.

Benkendorf, tuttavia, invita a prestare attenzione alle sfide che si presenteranno per il settore tech dal punto di vista normativo.

Il trend dell’Intelligenza Artificiale, cosa ne pensa l’analista di Vontobel

Il noto analista si è inoltre soffermato anche sull’importanza del trend dell’Intelligenza Artificiale, che sta facendo molto discutere esperti e investitori. C’è chi, infatti, sostiene che questo potrebbe addirittura essere cagione di crisi per i mercati finanziari e chi invece vi punta noncurante dei rischi.

Secondo Benkendorf, in merito all’IA bisognerebbe evitare di fantasticare su possibili scenari futuri e concentrarsi invece sui ”casi d’uso facilmente affrontabili”.

Quali prospettiva per l’Europa nel 2024?

Abbiamo quindi visto su cosa si potrebbe investire nel corso dell’anno. Tuttavia, cerchiamo di capire quali siano le prospettive per l’Europa e per i suoi mercati.

Per l’analista, il 2024 sarà un anno difficile per il Vecchio Continente e per la crescita del suo PIL. Quest’ultima si rivelerà molto probabilmente debole. Lo stesso varrà anche per la crescita degli utili delle aziende, scenario che potrebbe però portare le società europee più resilienti ad emergere.

