La migliore pasta integrale secondo Altroconsumo: cosa acquistare e cosa evitare al supermercato 

La pasta è uno dei prodotti più consumati in Italia e nel Mondo, ma qual è la migliore pasta integrale secondo gli esperti? La pasta integrale è più nutriente, ma non tutti i prodotti esposti al supermercato sono uguali e di buona qualità. Vediamo la classifica secondo i test di laboratorio di Altroconsumo.

In Italia la maggior parte della popolazione non sa rinunciare alla pasta. È un alimento a base di farina che può, però, derivare da diversi tipi di estrazione. Ce ne sono diversi tipi, ma tutti hanno in comune una forma abbastanza piccola da cuocere in acqua bollente e salata.

Ognuno ha i suoi gusti, c’è chi ama mangiarla al dente, chi ben cotta, per non parlare di tutte le forme disponibili on commercio e tutti i condimenti possibili. La pasta al tonno, ad esempio, è un grande classico. Tuttavia, gli esperti ci consigliano spesso di optare per la pasta integrale, più ricca di fibre.

Ma qual è la migliore pasta integrale secondo Altroconsumo da acquistare al supermercato? L’organizzazione per i consumatori ci dà molto spesso un grandissimo aiuto nell’individuare i prodotti di qualità sugli scaffali. Anche questa volta lo ha fatto con test di laboratorio sulle penne rigate integrali.

Quindi, qui di seguito, vedremo la classifica degli esperti su questo tipo di pasta. Di penne integrali al supermercato se ne trovano di molti marchi diversi e una guida alla scelta non piò che essere molto preziosa per tutti noi.

I criteri di valutazione

La rivista ha testato campioni di pasta dei marchi più famosi e venduti in Italia tenendo conto di una serie di fattori per la sua analisi:

fibre : nella pasta integrale il contenuto di fibre deve essere almeno il doppio rispetto alla pasta normale;

: nella pasta integrale il contenuto di fibre deve essere almeno il doppio rispetto alla pasta normale; proteine : la qualità del prodotto si vede in base all’alta quantità di proteine al suo interno;

: la qualità del prodotto si vede in base all’alta quantità di proteine al suo interno; grano tenero : la legge ne vieta l’utilizzo per la produzione della pasta;

: la legge ne vieta l’utilizzo per la produzione della pasta; presenza di tossine e pesticidi : le analisi di laboratorio servono ad individuare eventuali tracce di queste sostanze tossiche per l’uomo;

: le analisi di laboratorio servono ad individuare eventuali tracce di queste sostanze tossiche per l’uomo; informazioni riportate in etichetta: queste devono rispettare la legge e rispettare quello che è contenuto nel prodotto.

Secondo tutti questi criteri, è emersa una classifica con i prodotti migliori e i prodotti peggiori che si possono trovare in vendita mentre andiamo a fare la spesa nel nostro supermercato di fiducia.

La migliore pasta integrale secondo Altroconsumo: la classifica

Ripetiamo che i test sono stati condotti sulle penne rigate integrali e non sugli altri tipi di pasta. A seguito della ricerca, ecco i prodotti migliori in assoluto:

LIBERA TERRA IL GUSTO DEL GRANO PENNE INTEGRALI BIOLOGICHE (1,75 euro a confezione)

(1,75 euro a confezione) SGAMBARO BIO PENNE RIGATE N°45 GRANO DURO INTEGRALE DECORTICATO (1,43 euro a confezione)

(1,43 euro a confezione) RUMMO BIO INTEGRALE PENNE RIGATE N°66

In fondo alla classifica, prodotti giudicati di bassa qualità, ci sono:

BARILLA INTEGRALE PENNE RIGATE

TRE MULINI LE INTEGRALI PENNE RIGATE

DE CECCO INTEGRALE PENNE RIGATE N°41

Tutti gli altri prodotti rientrano nella fascia media: troviamo VOIELLO, LA MOLISANA, GAROFALO, CARREFOUR e MISURA PENNETTE RIGATE TRAFILATE AL BRONZO.