Prezzo dell’oro a livelli record: ecco perché adesso sale e come investire nel metallo prezioso

Il prezzo dell’oro ha toccato a maggio un nuovo record. Vediamo le cause di questo fenomeno e le modalità per investire nel metallo giallo.

Il prezzo dell’oro ha superato i 2.000 dollari l’oncia e al momento della stesura di questo articolo ha toccato un massimo di 2.082 dollari. Siamo ad un passo dal record storico di 2.089 dollari l’oncia dell’agosto del 2020. In Italia le quotazioni sono balzate a 60 euro al grammo, registrando un nuovo massimo storico. Si tratta di una crescita del 10% rispetto a inizio anno, quando l’oro valeva circa 1.870 dollari l’oncia.

Perché il metallo giallo è schizzato a nuovi massimi

L’incertezza economica e geopolitica, legata alla guerra tra Ucraina e Russia, ma non solo, hanno spinto gli investitori a fuggire verso il bene rifugio per eccellenza. Ma il conflitto è solo una delle cause, anche se, forse, quella maggiore. L’inflazione ha generato una forte instabilità sul mercato monetario e ha spinto alcune banche al fallimento, come SVB o vicine al crack, come Credit Suisse.

La politica restrittiva delle Banche centrali ha fatto salire i rendimenti e ha fatto crollare i prezzi dei titoli a tasso fisso. I portafogli delle banche sono imbottiti di questi titoli e per alcune è stato fatale. Così banche e grandi investitori istituzionali adesso preferiscono l’oro alle obbligazioni a tasso fisso. Infine la corsa all’oro è stata favorita anche dell’indebolimento del dollaro rendendo più conveniente per gli acquirenti stranieri l’acquisto del metallo prezioso.

Prezzo dell’oro a livelli record ecco come investire nel metallo giallo

Ovviamente l’oro è anche una forma di assicurazione contro il rischio di erosione del potere d’acquisto del denaro. Quindi è un bene rifugio che protegge dall’inflazione. E questo è un altro motivo che ha spinto i prezzi a questi record. Adesso, un risparmiatore che volesse investire nell’oro, cosa dovrebbe fare? Per investire in oro, ci sono diverse opzioni, a seconda delle esigenze, delle preferenze e della disponibilità degli investitori. Ecco le principali.

La prima e più semplice è quella dell’acquisto di oro fisico, sotto forma di lingotti, monete o gioielli. Questa opzione richiede una spesa iniziale elevata e dei costi di custodia e assicurazione. Una via alternativa è l’acquisto di certificati, che attestano la proprietà di una certa quantità di oro depositato presso una banca o una società specializzata. Questa opzione permette di investire in oro senza doversi occupare della sua conservazione e sicurezza.

Investire in oro con strumenti finanziari

Un risparmiatore può anche investire nell’oro attraverso la Borsa, ovvero con l’acquisto di ETF (Exchange Traded Fund) o ETC (Exchange Traded Commodity). Questa opzione permette di investire in oro senza possederlo fisicamente, ma tramite strumenti finanziari che replicano il suo andamento.

Per esempio l’Xtrackers Physical Gold Eur Hedged è tra i più scambiati sulla Borsa italiana (Isin: DE000A1EK0G3). Questo ETF può essere indicato per cavalcare il prezzo dell’oro a livelli record, anche perché neutralizza i movimenti di cambio tra euro e dollaro. Al momento della stesura dell’articolo il suo valore era aumentato dell’11% in 6 mesi e del 9% da inizio anno.

Gli ETF sono ottimi strumenti di investimento, alcuni dei quali con rendimenti di tutto rispetto anche superiori al 10% all’anno. Sono ottimi titoli per una efficace strategia a basso costo di diversificazione del portafoglio