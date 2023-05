Non tutti amano le carni bianche, molto spesso anche il loro odore può provocare fastidio. Tuttavia è risaputo quanto il consumo di questo carne sia benefico per il nostro corpo. Possiamo risolvere questo problema provando una nuova ricetta. Rosy Chin, foodblogger, mamma e imprenditrice, ci propone un piatto davvero invitante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Spesso evitiamo alcuni cibi, il fastidio può derivare dalla consistenza di questi o dal loro odore. Non mangi pollo e tacchino? Eh sì, in molti non preferiscono le carni bianche. In questo caso la creatività in cucina può aiutarci. A proporre un’idea originale e invitante è Rosy Chin, che su instagram posta una nuova ricetta a base di pollo e tacchino.

I benefici che apporta il consumo

Come tutte le carni, anche quelle bianche sono ricche di proteine. In particolare quella di pollo contiene buone quantità di Sali minerali tra cui zinco, ferro e potassio. La carne di tacchino apporta proteine dall’alto valore biologico e ferro. In generale il consumo di carne bianca è particolarmente consigliato a ragazzi, sportivi e anziani. Tuttavia è necessario mangiare pollo e tacchino responsabilmente, ovvero tenendo conto delle eventuali allergie e intolleranze. Nonostante i benefici riscontrati, qualcuno non ama particolarmente questo alimento. Ma a tutto c’è una soluzione!

Non mangi pollo e tacchino? Dopo aver provato la ricetta di Rosy Chin cambierai idea!

Rosy Chin è mamma ed influencer, ma soprattutto è chef ed imprenditrice. Infatti Rosy è la titolare di un famoso ristorante di cucina giapponese e fusion. Stiamo parlando del ristorante Yokohama che si trova a Milano. Attivissima sui social, la Chin propone sempre nuove ricette sul suo profilo Instagram. In particolare con la seguente sarà di aiuto a chi non ama consumare pollo e tacchino. Vediamo quali ingredienti ci occorrono per realizzare questo piatto:

150 g di petto di pollo;

150 g di petto di tacchino;

2 uova;

sale;

pepe;

vino di riso o vino bianco;

2 cucchiai di fecola di patate;

curry;

panko o pangrattato.

Questo è certamente un piatto semplicissimo da preparare e soprattutto davvero gustoso da mangiare. Innanzitutto è necessario tagliare a listarelle pollo e tacchino. Si procede marinando la carne con uova, sale e pepe, un goccio di vino di riso, del curry e due cucchiai di fecola di patate. A questo punto possiamo impanare pollo e tacchino nel panko. Il panko è un tipo di pangrattato giapponese che ingloba più aria e fa scivolare l’olio in eccesso risultando più leggero e croccante. Arrivati a questo punto dobbiamo friggere.

A metà cottura tiriamo fuori la carne e la lasciamo riposare per qualche minuto. In seguito la rimettiamo a friggere, un procedimento che rende ancora più croccanti pollo e tacchino. “Parola d’ordine? Croccantissimo!”, questa la frase di Rosy che introduce il video della ricetta. Dunque una ricetta che rende appetitosa la carne anche per chi di solito non la consuma. Ma soprattutto il segreto per rendere davvero croccante la nostra frittura!