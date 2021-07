Cosa faremmo senza gelati e ghiaccioli con questo caldo? In effetti, è questo il periodo dell’anno in cui dobbiamo stare attenti alla linea, a causa della prova costume, e a non esagerare con i gelati. Passiamo il tempo a chiederci se esista un gelato che faccia bene alla nostra linea. Il guaio è che noi italiani non abbiamo esportato nel mondo solo la pasta e la pizza ma anche i gelati di qualità. Non è infatti un caso che nelle maggiori metropoli del mondo le gelaterie di riferimento siano tutte italiane. Proprio per questo motivo facciamo delle sontuose scorpacciate di gelato durante l’estate con relativo innalzamento dell’indice glicemico. Senza contare i famosi trigliceridi e colesterolo annessi. Il più basso indice glicemico è in questo squisito gelato fatto in casa velocemente, ma anche gustoso, di facile preparazione.

A base di yogurt greco e frutta fresca

Per preparare questo eccezionale gelato ci serviranno:

400 grammi di fragole, albicocche o anguria;

300 grammi di yogurt greco;

un cucchiaino di stevia;

qualche goccia di dolcificante liquido;

1 frullatore.

Ecco i passaggi veloci per preparare questo nostro gelato.

Laviamo la frutta, tranne l’anguria, scoliamola bene e mettiamola a congelare in freezer la notte precedente alla preparazione.

Prendiamo il frullatore e inseriamo la frutta ancora ghiacciata direttamente nel boccale avendo cura di frullarla completamente. Aggiungiamo prima di terminare un cucchiaino di stevia e lo yogurt greco.

Trasferiamo il tutto in una vaschetta e mettiamola nuovamente in freezer per un paio d’ore.

Qualche possibile variante

Potremmo eseguire questa ricetta anche con delle altre varianti importanti, ad esempio con dei frutti di bosco o delle pesche, mantenendo sempre equilibrato il nostro indice glicemico. Inoltre, se amiamo il gusto della cannella potremmo anche aggiungerne un po’ durante la lavorazione.

