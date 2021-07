È tempo di vacanze e possiamo finalmente concederci di scoprire posti nuovi e rilassarci. In tempi incerti come questi però, è comprensibile non volersi sbilanciare troppo con grosse spese. Per questo in molti sono alla ricerca di viaggi economici, ma senza rinunciare ai comfort. Ecco perché abbiamo realizzato una lista con 3 destinazioni di lusso dove spendere pochissimo.

Ecco svelate le 3 destinazioni di lusso dove spendere pochissimo

La bomboniera della Repubblica Ceca

Esiste una città dell’est centrale molto apprezzata dai turisti. Infatti, ne riceve milioni ogni anno. Questo perché per i viaggiatori i prezzi sono molto contenuti. Stiamo parlando di Praga, la bomboniera della Repubblica Ceca. Si tratta di una città dalle dimensioni piuttosto ridotte, ma che ha tanto da offrire.

Qui è possibile trovare alloggi lussuosi con meno di 50 euro a notte! Basta fare una breve ricerca per poter consultare tutte le opzioni. Non dovremmo snobbare neanche gli ostelli. Infatti, nel corso del tempo questi si sono assai trasformati. Sono passati da semplici rifugi economici per giovani viaggiatori all’avventura ad ostelli che offrono anche camere private davvero meravigliose. È il caso del Miss Sophie, uno degli ostelli più lussuosi del mondo, dove possiamo accaparrarci una camera privata per soli 42 euro.

La terra degli antichi

Un’altra meta molto apprezzata dai turisti, in particolare gli italiani, è la Grecia. Sarà il suo affascinante passato, le spiagge meravigliose o le sue cittadine bianche, ma la Grecia è un sempreverde del turismo internazionale. Spesso questo vuol dire prezzi elevati, ma non è questo il caso. Infatti, possiamo godere di tutto il fascino greco affittando delle super ville a prezzi davvero stracciati. Non dobbiamo quindi per forza rivolgerci a hotel e a resort, ma direttamente agli affittacamere. Potremmo godere di location più particolari e avere forse anche un contatto diretto con la gente del posto. Il pacchetto completo!

L’isola smeraldo

L’isola smeraldo non è altro che l’Irlanda, e mai nessun posto ha avuto soprannome più appropriato. Infatti, in quest’isola possiamo godere di un immenso manto di erba verde per tutto l’anno. Si tratta anche di una destinazione piuttosto economica, pur essendo in Europa. Straordinariamente, la parte più economica del viaggio potrebbe essere l’aereo. Infatti, l’Irlanda è la patria di Ryanair. Basta quindi prenotare con qualche settimana di anticipo per spendere anche solo 15 euro per un volo andata e ritorno. La destinazione è Dublino, dove possiamo passare qualche giorno per godere delle sue tante attrazioni e bere un paio di Guinness. Consigliamo però di spostarsi poi nelle zone meno turistiche dell’Irlanda, come la costa occidentale.