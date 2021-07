Quando si ha 20 anni tutto sembra più semplice. Ci basta davvero poco per mantenere la linea e dimagrire. Purtroppo, le cose cambiano e non in meglio. Dopo i 30 anni infatti è molto più difficile tenere il nostro girovita sotto controllo. Per questo fioriscono magici integratori di ogni sorta che ci promettono dimagrimento miracoloso proprio indirizzati per questa fascia di età. In realtà, però, questo è l’unico modo per perdere peso dopo i 40 anni.

Perché ingrassiamo e dimagriamo più lentamente

Quando arriviamo agli “anta” purtroppo non possiamo più fare affidamento sul nostro corpo come facevamo prima. Bisogna averne più cura per mantenere linea, stabilità e postura. Questo avviene a causa di un naturale processo di invecchiamento che porta il nostro metabolismo a rallentare. Questo va di pari passo con la perdita di massa muscolare. Infatti, sono proprio i muscoli a richiedere l’energia necessaria per potersi muovere. Questa energia è rappresentata anche dalle calorie che mangiamo. Quindi, semplificando, perdendo massa muscolare la richiesta di energia e il processo di trasformazione di calorie in energia rallenta perché ne abbiamo meno bisogno. Ecco come il nostro metabolismo diventa più lento. Ora cerchiamo di capire come correre ai ripari.

Questo è l’unico modo per perdere peso dopo i 40 anni

Considerato quanto abbiamo detto, la soluzione ai nostri problemi è piuttosto evidente. Dobbiamo mantenere o aumentare la nostra massa muscolare. In questo modo, il nostro metabolismo potrà rimanere più simile a quando eravamo ventenni, o addirittura migliorare.

Per aumentare i muscoli possiamo fare una sola cosa: allenarci. Abbiamo sempre saputo che l’esercizio fisico è la vera chiave per perdere peso. Passati i 40 anni questa affermazione è ancora più vero. Però, l’attività aerobica, se può contribuire a mantenere attivo il metabolismo, non comporta un particolare aumento della massa muscolare. Quindi, non dovremmo accontentarci della nostra passeggiata quotidiana. Dobbiamo infatti cercare di allenare i nostri muscoli con dei pesi. La conseguenza non è solo mantenere la linea ma anche a dare il giusto supporto alle nostre ossa, allontanando la minaccia dell’osteoporosi e di cattive posture.

