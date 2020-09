Oggi vi parliamo di un segreto, che, tra poco non sarà più tale, che gli Esperti della nostra Redazione, hanno imparato tra le nostre splendide montagne. Vi suggeriamo infatti come mangiare la mela in modo diverso e abbassare il colesterolo. I nostri Lettori sanno ormai tutti i benefici che apporta la mela, e la sua variante cotta. Ma, c’è una tattica anche per abbassare il colesterolo, assumendo questo frutto benefico, con la variante che vi andiamo a illustrare. E, la cosa curiosa è che questa ricetta nasce come contrapposizione a quella dello strudel, sempre fatto con le mele, ma un po’ più calorico. Come sempre la saggezza delle nonne prevale sulle regole di vita.

Ecco come fare

Non perdiamoci in ulteriori spiegazioni e veniamo alla ricetta, assolutamente semplice, per mangiare la mela in modo diverso e abbassare il colesterolo:

prendiamo delle mele, lasciamo la buccia, ma priviamole solo del torsolo;

mettiamole in una pirofila con succo di limone, acqua, cannella e zenzero;

cuociamo in forno a 180 gradi per una mezz’oretta;

facciamo raffreddare e degustiamo come se fosse un dessert.

Ecco i benefici

Non è una mela cotta: manca lo zucchero e subentrano le spezie. Perché dunque la mela va a contrastare il colesterolo con questo semplice accorgimento? “Elementare Watson” avrebbe detto il grande Sherlock Holmes: la mela e le spezie aggrediscono i grassi, legandosi a loro e smaltendoli. Secondo gli studi medici, la mela assunta in questo modo abbassa del 20% il livello del colesterolo. A patto di assumerla ogni giorno, senza però l’aggiunta di zucchero.

Altri suggerimenti

Ricordando ai nostri Lettori che abbassare il colesterolo significa anticipare e prevenire le malattie cardiovascolari, il nostro “team” salute e benessere consiglia anche: farro, cereali integrali, legumi e avena. Sono gli alimenti che concorrono alla lotta naturale, senza medicine, all’insorgere del colesterolo cattivo, come viene anche chiamato. Di contro, attenzione a burro e strutto che sono letteralmente i due alimenti leader nell’innalzamento dei valori!

