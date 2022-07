Per la gioia dei golosi andiamo a cercare nella nostra tradizione culinaria delle preparazioni deliziose che ci aiutino a superare il caldo e ci sorprendano con la loro bontà. Ogni regione ha la sua specialità, ma se vogliamo ricette a prova di caldo dobbiamo spostarci nel Sud dello Stivale dove sanno bene come combattere l’afa. Andremo in Sicilia, famosa per la granita ma anche per un’altra preparazione che alla granita assomiglia un po’, la cremolata. Possiamo prepararla con poca fatica e poca spesa. Sarà morbido e irresistibile questo gelato fatto in casa.

Dolcissime varietà di pesche

La cremolata è un composto di acqua, frutta e zucchero dalla consistenza granulosa e con pezzi di frutta ben visibili nel bicchiere. Si può preparare con diversi tipi di frutta, ma noi abbiamo scelto la pesca bianca detta Tabacchiera, dalla forma schiacciata, simile a una polpetta. È dolcissima in questo periodo e perfetta per preparare una vera delizia. In alternativa possiamo usare la pesca gialla Red Haven dall’aroma inconfondibile. In assenza della Tabacchiera o della Red Haven possiamo usare un’altra varietà di pesche.

Ingredienti:

500 g di pesche;

150 ml di acqua;

140 g di zucchero di canna o miele;

½ limone spremuto e senza semi.

Morbido e irresistibile questo gelato fatto in casa senza gelatiera e senza panna ma con uno squisito frutto di stagione

Per cominciare laviamo e sbucciamo la frutta e la tagliamo a piccoli pezzi. In un tegame versiamo l’acqua con lo zucchero e portiamo a ebollizione. Poi spegniamo la fiamma e aggiungiamo la frutta. Ora frulliamo il composto con un mixer per renderlo cremoso ed omogeneo. Aggiungiamo il succo di limone e frulliamo di nuovo per pochi minuti. Alla fine lasciamo raffreddare. Versiamo il preparato in un recipiente di vetro che poniamo in freezer per 3 ore, mescolando ogni mezz’ora per dare cremosità al composto.

La cremolata si serve in coppe di vetro o di cristallo con granella di pistacchi e sottili riccioli di scorza di limone oppure con foglioline di menta.

Consigli extra

Se invece abbiamo una gelatiera possiamo versarvi il composto e avere una preparazione più cremosa e più simile al gelato. In questo caso sono sufficienti 50 minuti per ottenere un perfetto gelato alla frutta da mettere in freezer fino al momento del consumo.

In alternativa possiamo anche ottenere tanti piccoli ghiaccioli riempiendo di composto degli stampini appositi e lasciandoli nel freezer per qualche ora.

C’è anche una versione alcolica della cremolata che si ottiene sostituendo una parte dell’acqua con del vino spumante secco.

