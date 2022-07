Lo dice lei stessa: «io e Chiara Ferragni… cosa c’è dopo?» Ed è bufera social perché l’influencer dice di contattare Simona per chiederle consigli in vista della sua partecipazione alla co-conduzione di Sanremo 2023. Ad ogni modo la foto postata che ritrae le due donne, com’è giusto che sia, non è certo un’improvvisata. Ma è lavoro ben ordito. E non c’è nulla di strano.

Al bivio

Simona Ventura, cosa c’è dopo? Il non detto che un occhio clinico potrebbe cogliere. E adesso, le prospettive sono due. O si tratta dell’anteprima di nuovi progetti televisivi che Simo ha in serbo. Oppure proprio perché all’orizzonte potrebbe non esserci nulla, Simona, tramite Chiara, dice alla platea di fans ma soprattutto ai produttori televisivi, che lei esiste. C’è ancora. Viva e vegeta e in ottima forma. Certo, la prossima stagione televisiva per quel che riguarda Mediaset e Rai è già decisa e da pochi giorni c’è stata la presentazione ufficiale. Carlo Fuortes (Ad della Rai) verso Pier Silvio Berlusconi. Soprattutto quel tentativo, sempre in voga in casa Rai, di indirizzare la platea dei giovanissimi su RaiDue. Impresa ardua finché dura Maria De Filippi dall’altra parte. Ma questa è un’altra storia!

Simona Ventura, cosa c’è dopo? Il non detto delle foto e del post con Chiara Ferragni

Super Simo ha alle spalle una trasmissione tutta da dimenticare. «Ultima fermata», lo show condotto su Canale 5 non ha conquistato il pubblico. Da qui, pare partire la dipartita della conduttrice dagli ambienti di Cologno Monzese. Tra le indiscrezioni ci vocifera della possibilità di rivedere Simo a fianco di Paola Perego per condurre il più fortunato «Citofonare Rai 2» che ha per oggetto chiacchierate interessanti con persone note nel Mondo dello spettacolo.

I dubbi

C’è un «però». Dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai non ci risulta. Forse è più un desiderio che un contratto. Di più c’è chi la vorrebbe nella giuria di «X Factor». Ma pure qui tutto è ufficioso e da vedersi. La domanda su Simona Ventura cosa c’è dopo? il non detto rimane al momento top secret.

Lettura consigliata

Altro che Fiorello, ci penseranno i Ferragnez a far salire gli ascolti del prossimo Festival di Sanremo