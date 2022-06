Quando le temperature salgono si consumano cibi leggeri e sfiziosi da preparare molto velocemente e il pesce si preferisce alla carne perché più digeribile. Oggi con gli Esperti di cucina della nostra Redazione prepareremo un piatto particolarmente sfizioso e delicato, le polpette di pesce profumate al limone. Si possono realizzare con il tonno oppure con il pesce fresco, come il merluzzo o il salmone. Eventualmente si possono utilizzare degli avanzi di pesce che abbiamo in cucina. Sono croccanti e profumate al limone queste polpette che si possono consumare da sole o con una salsa d’accompagnamento. Quella che proponiamo rende il piatto particolarmente raffinato e adatto anche a una cena importante.

Ingredienti

Per le polpette:

250 g di tonno;

250 g di ricotta;

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

50 g di pangrattato;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

scorza grattugiata di un limone;

prezzemolo fresco q.b.

Per la salsa:

2 mele gialle grandi;

200 ml di panna;

3 cucchiaini di curry;

sale q.b.

Sono croccanti e profumate al limone queste polpette di pesce che si servono con una salsa al curry dal fresco sapore estivo

Per preparare le nostre polpette sgoccioliamo accuratamente il tonno e lo versiamo in una ciotola con la ricotta, il Parmigiano e il pangrattato e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo un cucchiaio di olio d’oliva e aggiustiamo di sale. Uniamo anche il prezzemolo tritato e la scorza di limone grattugiata. Mescoliamo bene il tutto con una forchetta in modo da avere un composto liscio ed omogeneo. Controlliamo la compattezza dell’impasto che dobbiamo poter modellare con le mani. Poi formiamo delle polpette di circa 4 cm di diametro e le passiamo nel pangrattato. Prepariamo una teglia larga rivestendola di carta da forno e poi vi disponiamo le polpette per la cottura. Inforniamo a 180 gradi in modalità ventilata per circa mezz’ora. Controlliamo la cottura ed eventualmente lasciamo cuocere ancora fino a che le polpette diventino dorate e croccanti.

Salsa al curry

Prepariamo ora la salsa di accompagnamento. Prendiamo le due mele, le sbucciamo e le riduciamo a tocchetti. Poi versiamole in un tegamino con una noce di burro e lasciamo cuocere a fuoco dolce per circa 20 minuti per fare amalgamare i due ingredienti. Aggiungiamo eventualmente un pizzico di sale per ammorbidire meglio le mele. Nel frattempo sciogliamo il curry con qualche cucchiaiata di panna e aggiungiamo al composto di mele. Mescoliamo bene e poi uniamo anche il resto della panna. Lasciamo scaldare ancora per un po’ in modo che il composto sia liscio ed omogeneo ed aggiungiamo un pizzico di pepe. Ora sarà sufficiente frullare il tutto e la nostra salsa sarà pronta per essere gustata insieme alle polpette.

Lettura consigliata

Morbida e cremosa quest torta fredda al caffè senza cottura si prepara senza uova ed è più buona del tiramisù