Oltre all’anguria fresca, l’insalata dell’estate perfetta come antipasto o contorno comprende questi 2 ingredienti rapidi, colorati e che costano pure poco

L’estate è un momento delicato nel mondo della cucina. Sia se ci consideriamo chef amatoriali, che dilettanti pieni di buona volontà, dovremo andare incontro alle esigenze della stagione. Basta un pochino di elasticità per divertirci a scoprire infiniti abbinamenti interessanti.

Via libera a piatti saporiti ma leggeri, colorati e che non facciamo appesantire i nostri ospiti. È sempre una buona idea provare a inserire frutta e verdura. Meglio ancora se riscopriamo alcuni ingredienti buoni, ma forse un po’ prevedibili, come il melone e l’anguria.

Così possiamo rilassarci visto che oltre all’anguria fresca, l’insalata dell’estate comprende cetrioli e gamberetti. Per chi vuole aggiungere una nota di sapore potrà anche considerare le strisce di cipolla.

Una miscela di ingredienti elettrizzante

Si tratta di un mix fusion accattivante. Un concentrato di sapori, colori e consistenze diverse, ma che si fondono molto bene. Come se non bastasse, è un piatto rapido da comporre, decisamente semplice e che non ci farà apparire ripetitivi. Lo abbiamo visto anche di recente che possiamo sempre riscoprire gli ingredienti classici. Basti pensare ai pomodorini da fare letteralmente implodere e da preparare con un metodo elementare.

Ma vediamo come realizzare questa originale insalata dal sapore decisamente mediterraneo. La prima operazione consiste nella pulizia dei gamberetti. Leviamo il guscio e procediamo sfilando l’intestino. Possiamo aiutarci con uno stecchino in modo da essere maggiormente precisi e rapidi.

Tagliamo a fettine sottilissime i cetrioli. Possiamo aiutarci con un pelapatate, in questo. Scaldiamo i gamberetti per qualche minuto in padella, rosolandoli. Nel frattempo, tagliamo anche l’anguria a fettine molto sottili e, per chi le gradisse, le cipolle. Mescoliamo in un recipiente olio e aceto.

Ed una volta composto il piatto irroriamolo con questa salsa.

Oltre all’anguria fresca, l’insalata dell’estate perfetta come antipasto o contorno comprende questi 2 ingredienti rapidi, colorati e che costano pure poco

Come alternativa sfiziosa e dotata di una presentazione ancora più elegante, possiamo creare dei cubetti di anguria e gamberi. Dopo aver spolpato, pulito e rosolato i gamberi, li lasciamo marinare qualche minuto in una salsina fatta con limone, olio e sale. Grattugiamo un pizzico di zenzero con il suo aroma ricco e pungente.

Infine allestiamo la composizione: prima il cubetto di anguria. Appoggiato su ciascuno di questi un gambero e poi qualche filo di buccia di lime. Il piatto è elegante ed estremamente rinfrescante.

Lettura consigliata

Ci sorprenderà il liquore estivo colorato e fresco fatto in casa con la pianta da giardino o dell’orto