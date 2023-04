Il piatto pugliese che ha conquistato Can Yaman e non è la pasta, scopri qual è e come prepararlo

La pietanza a base di pesce e riso tipica della Puglia è un’esplosione di sapori, un piatto straordinario e antico. Talmente buono che in molti lo amano, anche il bellissimo attore turco Can Yaman, scopriamo la ricetta.

Nato a Istanbul nel 1989 il bellissimo attore Can Yaman ha fatto breccia nel cuore di molte donne, grazie ad alcune serie trasmesse in TV. Nell’ultimo anno ha ottenuto tantissimo successo con la prima stagione di “Viola come il mare” e in tanti sono in attesa dei nuovi episodi. Segni particolari del giovane turco: sguardo affascinante, fisico statuario e tanta voglia di fare. La sua prima passione sarebbe lo sport, è appassionato di calcio, basket, arti marziali e fitness.

Ma l’attore non nasconde un altro grande amore, ha pubblicato diverse storie su Instagram che rivelano la passione per la cucina. È un cuoco provetto e, nonostante sia molto attento all’alimentazione, non rinuncia a qualche goloso e appetitoso piatto. È legato alla tradizione culinaria turca, adora preparare i Borek, dei rotoli di pasta sottile farciti con verdure, feta, o formaggio, disponibile in diverse varianti. Si aggiungono alla lista delle pietanze predilette il Kofte, a base di carne, i Dolma, involtini realizzati con foglie di vite.

La passione per la cucina italiana: ecco il piatto pugliese che ha conquistato Can Yaman

Can apprezza la buona cucina ed ha avuto modo di scoprire anche quella italiana. In diverse occasioni ha potuto assaporare piatti regionali tipici di cui si è letteralmente innamorato, come la pizza napoletana. Un paio di anni fa ha anche girato un video per il Pasta Day, dove prepara passo dopo passo la pasta all’amatriciana.

Recentemente ha condiviso la ricetta di un magnifico primo tipico della Puglia, si tratta della Tiella barese. L’attore è assolutamente innamorato di questa ricetta e a breve sarà a Polignano a Mare per un tour benefico. Un luogo incantevole dove mare e storia si fondono, scorci incantevoli e cucina tradizionale sicuramente renderanno il suo soggiorno piacevole. Ma come si prepara il piatto pugliese che ha conquistato Can Yaman?

La ricetta della tiella

Questa sensazionale pietanza si prepara in tutta la Puglia, poi ogni famiglia e città la esegue con piccole varianti e trucchetti. In teoria tutti gli ingredienti andrebbero cucinati in un tegame di terracotta, ma molti usano anche le pirofile in ceramica. Per realizzare la tiella serviranno:

200 gr di riso Carnaroli o Arborio;

Carnaroli o Arborio; 500 gr di patate gialle ;

; 1 Kg di cozze fresche;

fresche; 1 cipolla ;

; 200 gr di pomodori ;

; olio EVO;

EVO; pecorino grattugiato q.b.;

grattugiato q.b.; 1 spicchio d’ aglio tritato;

tritato; Prezzemolo sminuzzato, sale, pepe.

Puliamo attentamente le cozze, raccogliendo l’acqua ed eliminando una valva con un coltellino. Affettiamo patate, cipolle e pomodori, così potremo cominciare a creare degli strati nel tegame, precedentemente unto con l’olio. Sul fondo inseriamo un trito di prezzemolo, aglio, cipolle, le patate a rondelle, pomodori, aromi, parte del riso, cozze e nuovamente il riso. Continuiamo aggiungendo le patate, pomodori, cipolle, prezzemolo, l’acqua delle cozze, l’olio e il pecorino. Quindi inforniamo a 180-200 gradi per 50 minuti circa, senza mai mescolare.