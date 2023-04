Nonostante la popolarità, anche i volti noti dello spettacolo si dedicano alle normali attività quotidiane. Anche le vip infatti si recano al supermercato per fare la spesa. Niente tacchi a spillo e trucco, i loro outfit sono davvero comuni. Come non le abbiamo mai viste, scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

I volti noti dello spettacolo li troviamo in televisione, sul grande schermo, sulle riviste e anche sui loro social. Tantissime immagini che mostrano una realtà completamente diversa da quella che viviamo noi. Ma come si vestono le vip quando vanno a fare la spesa? Incuriosisce molto scoprire questo aspetto che richiama una quotidianità comune a tutti. In particolare è stupefacente vedere come alcuni personaggi possono somigliarci in alcune azioni compiute giornalmente.

I personaggi più iconici che vivono una realtà troppo distante dalla nostra

Quando parliamo di volti noti, possiamo riferirci a chiunque, in quando i socialnetwork hanno reso popolari molte persone. Tuttavia esistono donne che ricoprono posizioni particolarmente in vista. Con il tempo sono diventate icone di stile ma anche simbolo di qualcosa di inarrivabile. Lontano dall’immaginario collettivo pensare ad una di queste che si reca al supermercato a fare la spesa. Per citare qualche esempio c’è Julia Roberts, celebre attrice che da anni fa sognare tutti noi. Protagonista principale di tantissimi film e affiancata da attori di un certo calibro. Oppure la cantante Rihanna, eccentrica ed elegante anche durante la gravidanza. Per finire uno degli esempi più eloquenti è quello Kate Middleton. L’immagine della principessa di Galles che noi conosciamo è quella di una donna sempre elegante. All’altezza di ogni situazione ogni volta sfoggia un outfit invidiabile. Ma vediamo queste tre donne famose come si vestono quando vanno a fare la spesa.

Come si vestono le vip quando vanno a fare la spesa: ecco gli outfit che non ti aspetti

Tra le foto inedite di Julia Roberts c’è quella di lei all’uscita del supermarket con le buste della spesa in mano. Capelli tirati indietro con una pinza, occhialoni neri e niente trucco, ma non solo. La vediamo coperta da un enorme cappotto nero lungo, che probabilmente nasconde un abbinamento semplice. Si possono infatti intravedere dei jeans larghi di colore scuro. Per quanto riguarda Rihanna invece, la cantante conserva il suo stile. Tacchi, gonna di jeans, camicetta dai colori vivaci e una delle sue acconciature particolari. In questo caso la star non smentisce il suo modo di vestire. La più sorprendente è Kate Middleton, la principessa infatti è stata fotografata con le buste della spesa in mani. Niente trucco, capelli raccolti in una coda bassa e una tuta comoda. Kate lascia a casa i suoi tacchi a spillo e indossa delle sportivissime scarpe da ginnastica. Simbolo di normalità, anche la principessa indossa infatti un outfit comune a tutte noi.