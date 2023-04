Ecco qual è la carne più morbida e succosa, prova i segreti di Benedetta Parodi per cucinarla in forno

Preparare uno straordinario piatto a base di carne è possibile solo se acquistiamo il taglio più tenero. Invece che spendere cifre stellari, scopriamo quello più economico e come lo prepara Benedetta Parodi.

Per scegliere il taglio di carne perfetto, bisogna tenere in considerazione il tipo di piatto che dovremo cucinare. Non è raro, infatti, che il macellaio consigli un particolare taglio per preparare una determinata ricetta, che si tratti di cotture alla griglia, forno o padella. Il filetto rappresenta un’ottima opzione se siamo alla ricerca di un taglio con poco tessuto connettivo e più tessuto muscolare, con la giusta quantità di grasso. +È semplice da cucinare, in padella o alla piastra, ideale per un pranzo o cena veloce insieme ad un’insalata. I costi per portare a casa 1 kg di filetto di manzo ci vorranno da 30 ai 50 euro, una cifra decisamente importante, che può incidere sul budget settimanale. In realtà esiste una parte del manzo che solo pochi considerano e comprano, ma estremamente gustosa e che costa molto meno del filetto, ovvero il codone.

Codone di manzo o punta di sottofesa: ecco qual è la carne più morbida e succosa

Se vogliamo risparmiare e preparare un pasto spettacolare a base di carne, potremmo invece scegliere il codone di manzo o sottofesa. In Brasile è famosissima e molto diffusa con il nome di picanha, protagonista delle grigliate Sudamericane, durante le belle giornate. In Italia le parti vicino la coda non vengono scelte spesso, eppure contengono meno muscoli e quindi la carne risulta più tenera e saporita. Incredibile è anche il prezzo di questo prodotto, solitamente lo troviamo a circa 12 euro al Kg o poco più. Il taglio, generalmente, è facilmente riconoscibile, ha una forma triangolare ricoperta in superfice dal grasso, importantissimo rendere più succosa la carne in cottura.

Le tecniche utilizzate in America Latina per cuocere la picanha sono principalmente allo spiedo o alla griglia, a fette o intera. Non tutti sanno che possiamo utilizzarla anche per ottimi arrosti, se eliminiamo un po’ di grasso in superfice, ed altre preparazioni, perché estremamente versatile. Se abbiamo tempo potremo fare un figurone cuocendola sottovuoto o a bassa temperatura, la carne si scioglierà in bocca, l’importante è servirla sempre calda. Quindi, ecco qual è la carne più morbida e succosa per preparare strepitosi secondi a poco prezzo.

La ricetta della regina della cucina

La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Benedetta Parodi è bravissima in cucina e, durante i suoi programmi o nei libri, propone sempre tantissime ricette. Riguardo alla picanha, suggerisce un secondo a base di codone da preparare al forno, con pochi altri ingredienti. Per cominciare dovremo marinare in una teglia alta delle fette di carne con olio, vino bianco, aceto bianco, pepe e rosmarino. Ricopriamo la teglia con della carta forno e del sale grosso. Dopo almeno un’ora potremo infornarla a 180 gradi per 20 minuti circa, rimuoviamo il sale e la carta e serviamo ancora calda.