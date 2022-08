È praticamente impossibile rinunciare, soprattutto in estate, a un piatto di cozze fresche scoppiate, un piatto così semplice ma che riscuote un successo insuperabile. Non richiede troppo tempo e, grazie al sapore intenso delle cozze, senza troppi ingredienti si realizza una pietanza da chef.

Certo, bisogna sceglierle bene e scartare prima della cottura quella già aperte o rovinate. Quelle fresche e di qualità si riconoscono non solo leggendo l’etichetta, ma controllando aspetto e odore. Il guscio dovrebbe essere integro e chiuso, l’esterno piuttosto lucido e attenzione se sentiamo cattivi odori.

Trucchetto per pulirle

Molti, però, nonostante la prelibatezza, rinunciano ad acquistarle perché scoraggiati dalla pulizia che richiedono. Infatti, per mangiarle in sicurezza e non trovare tracce di alghe e conchiglie, è necessario pulirle attentamente. Non ci sono molte scorciatoie e dovremo rimuovere tutti i bussi e concrezioni una cozza per volta, con coltellino e spazzola.

Per velocizzare la pulizia, mettiamo le cozze all’interno di un sacchetto di plastica, con abbondante sale grosso e agitiamo energicamente per qualche minuto. Poi versiamole nel lavello e sciacquiamo con abbondante acqua corrente, sarà molto più facile rimuovere tutte le concrezioni.

Per cucinare le cozze sgusciate fresche o surgelate ecco 3 ricette sfiziose

Non si può resistere al profumo di una frittura di pesce o delle sfiziose cozze gratinate, che si realizzano con pochi ingredienti. Che si tratti di cozze fresche o surgelate, potremmo preparare un leggero piatto di cozze e zucchine, da mangiare anche freddo.

Utilizziamo 500 gr di zucchine, come quelle più dolci d’Albenga, un chilo di cozze, aglio, limone e finocchietto. Rosoliamo le rondelle di zucchina con olio e aglio, a fine cottura aggiungiamo scorza di limone e finocchietto.

Aggiungiamo in padella anche le cozze, già scoppiate e sgusciate, e del succo di limone. Potremmo servirlo come piatto unico, oppure potrebbe essere un condimento originale per la pasta.

In bianco o al pomodoro

Rinnoviamo la famosa zuppa di cozze, che fa impazzire molti, cercando di usare gli stessi ingredienti ma con tecniche differenti. Prepariamo una tradizionale salsa di pomodoro con del basilico, aglio e peperoncino, nel frattempo apriamo, o scongeliamo, le cozze. Con un mixer creiamo una crema con la passata, capperi sotto sale, olio, basilico e mollica di pane. Adagiamo la crema su un piatto fondo, sopra mettiamo le cozze cotte e un trito di anacardi.

Un modo per cucinare le cozze sgusciate, fresche o surgelate, in bianco, è realizzare degli gnocchi conditi con cozze e zafferano. Un piatto da sapore delicato, grazie al condimento deciso ma raffinato, adatto anche per pasta e riso.

Dopo aver fatto gli gnocchi, creiamo una salsa con l’acqua di cottura delle cozze, burro, zafferano e uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo le cozze e gli gnocchi ed amalgamiamo bene prima di impiattare.

