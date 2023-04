Dopo 5 settimane al rialzo quella appena conclusasi è stata interlocutoria con una variazione molto piccola che non ha impattato in alcun modo sull’impostazione di medio/lungo periodo. Quindi, a Wall Street i mercati azionari americani sono ancora impostati al rialzo, ma le resistenza continuano a tenere. Le prossime sedute potrebbero essere decisive per capire da che parte si potrebbero dirigere gli indici di Oltreoceano.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

A Wall Street i mercati azionari americani sono ancora impostati al rialzo, ma le resistenze non cedono: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 21 aprile a quota 33.808,96, in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,23%.

Time frame giornaliero

Era da dicembre del 2022 che non si vedeva un rialzo così duraturo sul Dow Jones. Per cui tutti gli indicatori di breve sono impostati al rialzo. Presto, però, i nodi potrebbero arrivare al pettine. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissima resistenza in area 34.201. Questo livello già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni e potrebbe fare scattare una nuova fase ribassista. Oltre questo livello, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 35.600.

Time frame settimanale

Gli indicatori sono adesso tutti girati al rialzo. Dopo lo SwingTrading Indicator anche le medie hanno incrociato al rialzo. Tuttavia, le quotazioni hanno confermato la rottura al rialzo la resistenza in area 33.289. A questo punto potrebbero essersi aperte le porte per un rialzo fino in area 37.900. Oltre, il Dow Jones potrebbe salire fino in area 42.500.

Un brutto segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 33.289.

