Una serata da brividi con gli spaghetti all’assassina è l’idea giusta per le prossime serate autunnali, magari con gli amici. Quando c’è da mettere attorno a un tavolo gli italiani nessun problema, tanto ci pensa la pasta. Ne abbiamo per tutti i gusti qui da noi, dal formato al condimento. Ecco allora il suggerimento per il piatto di pasta top dell’autunno per prevenire i malanni e depurare velocemente l’organismo. Pochi ingredienti ma mirati per cercare di abbinare gusto e salute, con tanti nutrienti e pochi grassi.

3 ingredienti principali e una spezia

Scegliamo una qualità di pasta corta, poco importa quale. Dalle penne ai tortiglioni, dai fusilli alle conchiglie, va bene tutto. A questo punto, aggiungiamo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

melanzane e zucchine;

tonno e curry.

Due tipi di verdura molto amati e light, un tipo di pesce semplice e pronto. Una spezia salutare e molto saporita.

Il piatto di pasta top dell’autunno per prevenire i malanni e depurare velocemente l’organismo

Una ricetta di una semplicità unica che può nascere addirittura con gli avanzi di un eventuale classico piatto di verdura grigliata. Se così non fosse, abbiamo 2 alternative:

cuocere zucchine e melanzane sulla griglia e portare quindi in dote la “miseria” di circa 100 kcal per 100 grammi di alimenti;

oppure cuocerle in padella, anche col pomodoro e un po’ di cipolla, ma rendendole sicuramente leggermente più caloriche.

Possiamo scegliere anche il tonno al naturale, data comunque la presenza di compagni di viaggio decisamente saporiti.

Perché unire anche il curry

Come preparare un piatto di pasta saporito con soli 0,99 centesimi è un’altra idea semplice che proponiamo ai nostri Lettori. Per chiudere la nostra ricetta odierna abbiamo invece proposto il curry. Spezia molto amata e usata nelle cucine orientali, meno in quelle del vecchio continente. Possiede una sostanza benefica, la curcumina, che recenti studi stanno accostando alla prevenzione di moltissime malattie. Sicuramente per tradizione millenaria orientale, il curry è apprezzato per:

depurare e aiutare il fegato a smaltire le tossine;

difendere stomaco e intestino, contribuendo a innalzare le difese immunitarie;

promuovere digestione e metabolismo.

Attenzione, però per coloro che soffrono di ulcera e gastrite perché il curry contenendo parte di pepe e peperoncino non è decisamente la spezia consigliata.

Approfondimento

Preparare il sugo al pomodoro per la pasta sembra semplice ma con questi trucchi diventerà perfetto