Un’ottima spinta per la salute si può avere con questo frutto ancora disponibile sugli scaffali del supermercato. Per alcuni può essere anche una scoperta in cucina di cui approfittare per gustose preparazioni. Ecco allora che basta la vitamina E contenuta in questo frutto per fare il pieno giornaliero.

L’avocado viene da lontano

L’avocado era già consumato più di 10.000 anni fa nelle terre che oggi corrispondono al Messico.

Ciò che conquista di un avocado, a parte la sua forma che rassomiglia quasi a una pera di colore verde, è il suo sapore. Una volta sbucciato appare la sua polpa compatta e cremosa di colore verdino chiaro e un po’ giallognola.

Il suo nocciolo è abbastanza grande e quando si toglie lascia come un piccolo vuoto. Allora lo si allarga un po’ di più, per gustare un avocado con zucchero e rum come si fa nelle zone tropicali. Da noi si potrebbe coprire con polpa di granchio per una ricetta gustosa tutta da provare.

L’avocado, però, per dare tutti i suoi apporti benefici di gusto e salute, deve essere al giusto punto di maturazione.

Basta la vitamina E contenuta in questo frutto per fare il pieno giornaliero

Una caratteristica particolare dell’avocado è che contiene tutta la razione quotidiana necessaria all’organismo della preziosa vitamina E detta anche tocoferolo.

Cosa che non capita per gli altri alimenti ricchi di questa vitamina. La razione giornaliera consigliata è fra gli 8 e 10 mg al giorno di vitamina E. Un avocado ne contiene in media 10 mg. La quantità di 25 mandorle o 25 nocciole ne offre 7 mg. Un buon piatto di cicoria ne contiene 8 mg.

Il vantaggio dell’avocado è che essendo un frutto si può consumare in qualsiasi momento e dove si vuole. La cicoria, bisogna attenderne la cottura. Le nocciole e le mandorle sono semi oleosi di cui si consiglia un’assunzione moderata.

I miracoli della vitamina E

Non è difficile incontrare la vitamina E negli alimenti, per nostra fortuna. La sua cassaforte è il fegato che la tiene conservata e la rilascia ogni qual volta l’organismo ne ha bisogno.

La vitamina E è richiesta per combattere i radicali liberi, essendo un potente antiossidante. Perciò fa bene alle cellule, le mantiene giovani, anche quelle dell’epidermide.

In qualità di antiossidante protegge l’organismo contro il fumo di sigaretta passivo e l’inquinamento atmosferico che sono all’origine di alcuni tumori.

Ha un potere anticoagulante, ma solo quando questa azione è richiesta. Perciò può essere utile perché sembra contrastare l’aggregazione dei coaguli nel sangue evitando emboli e occlusioni del sistema cardiovascolare. Nello stesso tempo grazie a questa sua azione permetterebbe l’aumento nel sangue del colesterolo buono.

Miracoli che solo questa vitamina e un avocado possono dare.