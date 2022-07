Durante il periodo estivo in molti preferiscono consumare piatti freddi al posto dei classici primi o secondi. Tra i primi che, in alcuni casi, potranno fare da piatto unico troviamo le insalate di riso. Dalle classiche fino a quelle più elaborate con i frutti di mare. Oltre a queste, troviamo anche altre tipologie di piatto come, ad esempio, il cous cous. Un piatto semplice e veloce da preparare, oltre che molto sfizioso. Perfetto in ogni periodo dell’anno, il cous cous si adatta bene anche all’estate abbinato a verdure di stagione come le melanzane e le zucchine. Dal momento che, come l’insalata di riso, potrà essere gustato caldo ma anche freddo, sarà un’ottima idea da portare in spiaggia. Il piatto dell’estate è il cous cous con zucchine abbinato anche ad un’altra verdura.

Ingredienti per 5 persone

350 g di cous cous;

4 zucchine;

2 melanzane;

curry, quanto basta;

olio EVO, quanto basta,

basilico, quanto basta;

pepe, quanto basta;

sale, quanto basta.

Il piatto dell’estate è il cous cous con zucchine e un’altra verdura da abbinare a questa spezia

Prima di iniziare la preparazione di questo cous cous si consiglia di lavare accuratamente gli ortaggi in un bacinella ricolma di acqua. In seguito, andrà eliminata la parte superiore degli ortaggi che andranno, poi, tagliati in piccoli pezzi. In seguito, prendere la padella e mettere a cuocere i cubetti di melanzane e zucchine con un filo di olio EVO. La cottura avverrà in circa mezz’ora, ma bisognerà tenere il fuoco lento e fare attenzione che questi ortaggi non si attacchino al fondo della padella. Insaporire con un pizzico di pepe e di curry le verdure prima di spegnere il fuoco.

Procedere poi con la preparazione del cous cous portando ad ebollizione dell’acqua in una pentola dai bordi alti. Aggiungere un filo di olio evo e lasciare cuocere fino a quando non sarà pronto. Se si è indecisi su come procedere meglio seguire le istruzioni presenti sulla confezione che indicheranno anche i tempi di cottura.

Una volta assorbita tutta l’acqua presente si potrà procedere travasandolo in una ciotola e lasciandolo raffreddare un po’. Da ultimo, aggiungere le verdure e, per dare maggiore gusto, aggiungere sale, pepe e un po’ di curry. A questo punto il cous cous sarà pronto per essere gustato. Il cous cous con verdure di stagione, poi, potrà essere reso più scenografico aggiungendo delle foglie di basilico come decorazione prima di portarlo in tavola.

