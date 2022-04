La pasta è uno degli alimenti che caratterizzano la dieta mediterranea. Economica ma molto versatile è il piatto ideale per chi ama cucinare ma anche per chi ha fretta.

Infatti la pasta, di diverse forme, può essere utilizzata in cucina in centinaia di modi diversi. Oltre al classico aglio, olio e peperoncino ci sono un’infinità di condimenti che possono rendere inimitabile il nostro primo piatto. Si consiglia di provare i tortelli di bietole e baccalà almeno una volta nella vita.

I sughi al pomodoro sono i più amati insieme a quelli a base di carne o di pesce. Tuttavia anche le verdure si prestano molto bene a condire la nostra pasta in maniera davvero sfiziosa.

Oggi si andranno a vedere tre condimenti gustosissimi che possono accompagnare diversi formati di pasta.

Cucinare la pasta in questo modo sarà davvero semplice e veloce, si potranno utilizzare diversi ortaggi.

Ecco 3 idee irresistibili per cucinare la pasta con le verdure in primi piatti cremosi, semplici e veloci

La pasta carciofi e pomodori è un primo piatto sfizioso e molto estivo che conquisterà la tavola con il suo gusto unico.

Come formato di pasta si potranno utilizzare le penne, i fusilli, i rigatoni o i paccheri. Il gusto dei carciofi si andrà ad unire alla cremosità dei pomodorini trasformando un semplice piatto di pasta in pura delizia per il palato.

Nel caso in cui non si abbiano carciofi freschi in casa si potranno utilizzare anche quelli congelati.

Peperoni e Philadelphia

Una seconda tra le 3 idee irresistibili per cucinare la pasta con le verdure è data dall’unione di due ingredienti molto amati.

Da un lato il sapore intenso dei peperoni e dall’altra la cremosità del formaggio spalmabile tipo Philadelphia. Un piatto perfetto per un pasto veloce ma anche per allietare il pranzo della domenica.

Come in precedenza sarà preferibile utilizzare dei formati di pasta corti come fusilli, caserecce o rigatoni. Il procedimento non è complesso, sarà sufficiente frullare i peperoni e aggiungere il formaggio fino a creare un sugo bello cremoso.

Pesto e zucchine

Da ultima la regina delle idee, la pasta pesto e zucchine. Per preparare questo piatto andranno bene sia formati di pasta lunghi, come gli spaghetti o le linguine, che corti come i fusilli o le trofie. Si andranno ad unire il sapore del classico pesto a base di basilico alle zucchine tagliate a pezzettini.

Un sugo leggermente più calorico rispetto ai due precedenti ma che saprà davvero soddisfare tutti i palati. Le zucchine dovranno essere fatte saltare in padella per una decina di minuti in modo da mantenerle croccanti.

