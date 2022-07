Le vacanze a basso costo non dovrebbero farci paura, anzi. Non sempre spendere di più è sinonimo di qualità e comfort. A volte significa solo che la meta che abbiamo scelto è molto turistica e per questo i prezzi lievitano velocemente. Già ad agosto ci troviamo in alta stagione, quindi i prezzi risultano maggiorati rispetto a giugno. Se poi parliamo di luoghi che i turisti di tutto il Mondo assaltano nei mesi estivi, ci vuole un mutuo. Allora perché non optare per posti altrettanto belli ma lontani dalla solita calca? L’Italia è ricca di posti magici e affascinanti che vale la pena visitare quando si ha un po’ di tempo. La città di cui parleremo oggi ne è uno splendido esempio.

È la meta perfetta per andare in vacanza ad agosto spendendo poco questa bellissima città facile da raggiungere

Nei luoghi famosi e affollati entra anche in gioco la poca disponibilità di posti, che diventano subito cari. Ma possiamo tranquillamente fare una piccola vacanza, anche di 4 giorni, senza spendere un patrimonio. Ad esempio, il Friuli-Venezia Giulia è una regione che ha molto da offrire, a prezzi più contenuti. Oggi, però, ci sposteremo più verso il centro Italia e parleremo di una città a cui non manca nulla. Stiamo parlando della bellissima e irresistibile Ravenna, sulla costa adriatica. Questa città è facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia, in macchina come in treno.

Ben 8 monumenti patrimonio UNESCO e mosaici strabilianti

In questa città troveremo tanti luoghi di culto, ognuno con il suo fascino che non possiamo assolutamente perderci. Incredibile il Mausoleo di Galla Placidia, ma non ha nulla da invidiare anche il Battistero Neoniano. Un altro battistero fa parte della lista, quello degli Ariani. E come dimenticare la Cappella Arcivescovile? Il soffitto della cappella, detta anche di Sant’Andrea, lascia davvero senza fiato, proseguendo poi con la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, quella di San Vitale e il Mausoleo di Teodorico.

Basta fare un giro per il centro città per rimanere estasiati davanti all’imponenza della sua arte. Un salto alla tomba di Dante è d’obbligo, ma anche solo perdersi per le varie strade è stupendo: camminare con il naso all’insù, scoprendo dettagli che spesso sfuggono agli occhi meno attenti. Ma non solo arte e cultura, qui possiamo anche goderci un po’ di mare. A Marina di Ravenna ci sono alcuni stabilimenti in cui rilassarsi e altri in cui divertirsi. E come dimenticare uno dei parchi divertimenti più famosi d’Italia, per fare felici i più piccoli?

Quindi, questa è la meta perfetta per andare in vacanza ad agosto se non vogliamo spostarci fuori dall’Italia. Non dobbiamo per forza partire per luoghi lontani e spendere un sacco di soldi per una vacanza rilassante. Possiamo sceglierne qualcuno che sia immerso nella natura, se vogliamo rinfrescarci senza rinunciare al bel tempo.

