In estate sono frequenti i temporali che colgono alla sprovvista. Chi si ritrova sotto l’acqua senza l’ombrello, ma anche nel caso in cui lo si avesse, si ritroverà ben presto con le scarpe completamente bagnate. Oltre a rischiare di rovinare le scarpe estive come sneakers, ballerine, friulane o sandali, potrebbero non riuscire ad asciugarsi per bene. Specialmente se ci si trova in viaggio e si ha la necessità di rinchiuderle in valigia per spostarsi, il rischio sarà quello di ritrovarle impregnate di puzza.

Il consiglio sarebbe quello di non chiudere mai all’interno di un sacchetto o di un bagaglio scarpe o indumenti ancora umidi. Tuttavia, non sempre si potrà fare a meno e oggi si cercherà di capire come eliminare la puzza di umido dalle scarpe per evitare di doverle gettare nella spazzatura. Si tratterà sia di classiche sneakers che delle diffusissime friulane, scarpe da casa che hanno conquistato lo street style.

5 rimedi naturali per eliminare la puzza di umido e muffa anche dalle scarpe da ginnastica

Per prima cosa, si consiglia di lasciare asciugare all’aria aperta le scarpe lasciandole all’esterno per una giornata intera. In questo modo, una parte dell’odore dovrebbe venire meno. Inoltre, si potranno utilizzare alcuni rimedi naturali come, ad esempio, i fogli di giornale da inserire all’interno. Si riuscirà così ad assorbire l’umidità in eccesso. Per eliminare il cattivo odore, poi, si potranno utilizzare il bicarbonato o il borotalco da inserire all’interno della scarpa e lasciare agire per un giorno, o una notte intera.

Oltre a questo, poi, potremmo anche utilizzare del riso. Sarà sufficiente prendere una manciata di riso e inserirla nella scarpa per attenuare la puzza. Il riso si potrà anche inserire all’interno di un calzino prima di metterlo nella scarpa. In molti, poi, utilizzano le bucce di limone o arancia che, una volta nella scarpa, ne elimineranno la puzza di umidità e i cattivi odori. Si tratta di metodi casalinghi utili per evitare i rimedi più costosi che, solitamente, si possono acquistare al supermercato.

Cosa comprare

Oltre ai 5 rimedi naturali per eliminare la puzza di umido si potranno utilizzare i prodotti industriali. Si potranno, infatti, acquistare dei detergenti per scarpe specifici per eliminare odori ostinati. Il Bama Fama Shoe Fresh da 100 ml è su Amazon a meno di 6 euro. In alternativa, il rinfresca scarpe della Nuncas Sportswear a 6,90 euro. Tra i deodoranti spray per scarpe, poi, troviamo anche quello della Scholl, Fresh Step a 7,62 euro.

Lettura consigliata

Semplici consigli che valgono oro per lavare le scarpe da ginnastica e in pelle in lavatrice o a mano senza rovinarle